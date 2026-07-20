En el marco de la Final de la Copa del Mundo 2026, España derrotó 1-0 a Argentina en el Tiempo Extra con anotación de Ferrán Torres a los 106 minutos del compromiso. Con este resultado, la Furia Roja alcanzó su segunda estrella tras la obtenida en 2010.

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Ahora, con el torneo terminado, se conoció el tradicional listado del Ranking FIFA con el certamen internacional ya terminado, donde ahora la Furia Roja el #1 con 1995.88 puntos. La definición ganada ante la Albiceleste le brindó 30,27 unidades, relegando al Campeón del Mundo del 2022 al segundo lugar.

España es #1 del Ranking FIFA. [Foto: Getty Images]

En tanto, quien cerró el podio es Francia, que pese a perder el Tercer Puesto ante Inglaterra se mantiene en los puestos de vangaurdia. Los Three Lions si recortaron distancias en el puntaje. Por otro lado, el Top 5 lo cierra Brasil, aunque Marruecos quedó a tan solo un punto de desbancarlo.

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La gran nota positiva en este listado es el gran subidón de México, que subió 4 puestos con respecto al Ranking de antes del Mundial. Es la tercera qué más posiciones subió. La que más subió entre los 20 primeros fue Noruega, que ahora es 19° del mundo tras adelantarse 12 puestos, seguida por Suiza, que subió 5 lugares y quedó 14°.

Top 20 del Ranking FIFA

España — 1995.88 puntos (+1) Argentina — 1970.37 puntos (-1) Francia — 1948.97 puntos Inglaterra — 1922.83 puntos Brasil — 1804.92 puntos (+1) Marruecos — 1803.99 puntos (+1) Portugal — 1787.85 puntos (-2) Bélgica — 1778.36 puntos (+1) Países Bajos — 1775.54 puntos (-1) México — 1754.30 puntos (+4) Colombia — 1739.89 puntos (+2) Alemania — 1726.22 puntos (-2) Croacia — 1723.05 puntos (-2) Suiza — 1710.88 puntos (+5) Italia — 1704.73 puntos (-3) Estados Unidos — 1690.33 puntos (+1) Japón — 1673.68 puntos (+1) Senegal — 1653.43 puntos (-3) Noruega — 1651.29 puntos (+12) Uruguay — 1634.70 puntos (-4)

En síntesis

España lidera el Ranking FIFA con 1995.88 puntos tras ganar el Mundial 2026.

lidera el Ranking FIFA con tras ganar el Mundial 2026. Ferrán Torres anotó el gol del triunfo 1-0 ante Argentina en el minuto 106.

anotó el gol del triunfo 1-0 ante Argentina en el minuto 106. Noruega fue la selección que más puestos subió, alcanzando la posición 19° del mundo.