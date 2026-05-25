Se viralizó la reacción del periodista tras el gol de Carlos Rotondi que le dio el título a La Máquina en CU.

La derrota fue un golpe muy duro para Pumas UNAM. Después de terminar como superlíder y hacer una gran temporada, muchos daban al equipo universitario como favorito para quedarse con el título del Clausura 2026. Además, la final se definía en el Estadio Olímpico Universitario, un escenario donde los resultados habían sido muy positivos para Pumas durante gran parte del semestre.

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Sin embargo, Cruz Azul jugó en CU como si fuera su propia casa y terminó quedándose con la victoria por 2-1 para levantar el campeonato del futbol mexicano después de cinco años. La Máquina reaccionó en el segundo tiempo y logró dar vuelta un partido que parecía muy complicado tras el gol inicial de Robert Morales.

Cruz Azul es campeón del Clausura 2026 pic.twitter.com/jGmkeveErc — Fut Azteca Shitposting (@futaztecapostin) May 25, 2026

El tanto definitivo llegó sobre el final del encuentro gracias al argentino Carlos Rotondi, quien marcó el gol que terminó dándole el título a Cruz Azul en Ciudad Universitaria. A partir de ese momento comenzaron a circular muchísimos videos de reacciones tanto de aficionados como de periodistas y figuras relacionadas con Pumas.

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Uno de los que más llamó la atención fue el reconocido periodista José Ramón Fernández, histórico aficionado del conjunto universitario. Durante la transmisión se lo vio muy molesto después del gol de Rotondi, incluso revoleando una lapicera y soltando algunos insultos al aire por cómo se había escapado el campeonato. Cabe recordar que es reconocido aficionado de Pumas.

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Qué gozada. Lo que tanto deseaba ver. La rabieta de José Ramón Fernández viendo perder a sus Pumas. ¡Siuuuuuuuuuuuuu! pic.twitter.com/y7I4KDV6O1 — Brailovskismo. (@CF_America_13) May 25, 2026

José Ramón Fernández felicitó a Cruz Azul tras el título

Más allá del enojo del momento, después del partido José Ramón Fernández también utilizó sus redes sociales para felicitar a Cruz Azul por el campeonato conseguido en el Clausura 2026.

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“Cruz Azul vuelve a tocar la gloria en la Liga MX. Un equipo sólido, constante y que supo competir. Felicidades a La Máquina por una estrella más y a su afición por nunca dejar de creer”, escribió el periodista después de la final disputada en el Estadio Olímpico Universitario.

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