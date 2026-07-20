Argentina no pudo ser bicampeona del mundo y crece la incertidumbre acerca del futuro de Lionel Messi con su selección.

Argentina perdió 1-0 con España en la final del Mundial 2026 y la Albiceleste no pudo defender el título. Tras este partido, todo indicaría que Lionel Messi jugó su último partido en una Copa del Mundo, aunque el argentino nunca confirmó esto ni en la previa ni luego del encuentro.

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Por otra parte, la Asociación Argentina de Futbol anunció en un comunicado que no toda la delegación volvería a su país para ser recibida por el público. Si bien la AFA no dio nombres, distintos reportes en Argentina marcan que Lionel Messi no viajaría hacia Buenos Aires.

Según la información, Lionel Messi habría decidido viajar directamente a Miami para reportarse con el Inter Miami y reunirse con su familia allí. De acuerdo al diario La Nación, Gerónimo Rulli, Nicolás Paz, Marcos Senesi, Facundo Medina, Valentín Barco, Nicolás González, Juan Manuel López y Juan Musso tampoco volverían a Argentina.

Lionel Messi no habló después de la derrota con España y creció la incertidumbre acerca de su futuro en la Selección Argentina. De momento el capitán de la Albiceleste no anunció su retiro y está por verse si en los próximos días o semanas comunica algo sobre esta cuestión.

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Los jugadores que si volverían a Argentina

De esta manera, los futbolistas que sí serían recibidos en el país serían Emiliano Martínez, Julián Álvarez, Enzo Fernández, Lisandro Martínez, Cristian Romero, Lautaro Martínez, Nahuel Molina, Alexis Mac Allister, Leandro Paredes, Nicolás Tagliafico, Gonzalo Montiel, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Giuliano Simeone y Nicolás Otamendi.

En síntesis