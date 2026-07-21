El futbolista brasileño fue sometido a una operación de mandíbula y se viralizaron las primeras imágenes de su cambio.

Vinícius Jr. fue uno de los futbolistas más destacados de la Selección de Brasil durante el Mundial 2026, aunque el rendimiento colectivo no alcanzó para cumplir el gran objetivo. La eliminación frente a Noruega fue un duro golpe para la Verdeamarela, que soñaba con volver a conquistar la Copa del Mundo bajo la conducción de Carlo Ancelotti.

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A nivel personal, el delantero del Real Madrid respondió con una gran actuación a lo largo del torneo. Vinícius marcó cuatro goles y fue una de las principales figuras del conjunto brasileño, aunque su selección quedó eliminada antes de lo esperado.

Antes del comienzo de una nueva temporada en Europa, el atacante decidió aprovechar sus vacaciones para realizarse un cambio estético. Según trascendió en Brasil, el futbolista pasó por un exclusivo procedimiento durante su descanso, el cual fue llevado adelante bajo un fuerte operativo de seguridad para evitar filtraciones.

El retoque estético que se realizó Vinícius Jr.

De acuerdo con la información publicada por el portal LeoDias, Vinícius Jr. se realizó una armonización facial en la ciudad de Goiânia. El tratamiento estuvo a cargo del dermatólogo Alessandro Alarcão, quien viajó desde Miami especialmente para atender al futbolista.

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Vinicius Junior comes out as gay, debuts new look after getting plastic surgery pic.twitter.com/V7uyBJdVyB — EM (@EXECUTIVEXMEDIA) July 21, 2026

El objetivo del procedimiento fue definir el contorno del mentón, la mandíbula y el cuello mediante un tratamiento estético no quirúrgico que busca equilibrar los rasgos del rostro. Todo el proceso se llevó a cabo con estrictas medidas de privacidad, ya que el entorno del jugador buscó evitar que se filtraran imágenes durante la intervención.

El rostro de Vinícius Jr. (@footmercato)

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Sin embargo en redes sociales ya salieron a la luz los primeros videos e imágenes en donde se ve claramente que el brasileño tuvo un cambio importante en su rostro.

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