Muchos quedaron contentos con el Mundial de 48 equipos y las diferentes innovaciones que propuso Gianni Infantino. Pero otros tantos no expresan lo mismo, como es el caso de Joseph Blatter, ex presidente de FIFA durante 17 años desde 1998 hasta 2015.

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Después del título de España, Joseph Blatter apuntó en sus redes sociales contra Gianni Infantino y pidió por una nueva dirigencia: “El Mundial más largo ha llegado a su fin: con los campeones adecuados. Pero en el camino hacia el pitido final, el torneo había perdido su credibilidad“.

“No se debe permitir que la política ensombrezca el juego. Ahora le toca a los aficionados, jugadores y asociaciones nacionales recuperar el futbol y devolverlo a sus raíces bajo un nuevo liderazgo“, escribió el ex presidente de la entidad, quien abandonó su cargo en 2015 tras el escándalo del FIFA Gate.

Gianni Infantino con Donald Trump (Getty Images)

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Javier Tebas contra Gianni Infantino

Joseph Blatter no fue el único que apuntó contra Gianni Infantino. Javier Tebas, Presidente de LaLiga de España, criticó duramente al actual mandamás de FIFA: “La FIFA organiza las cosas a su antojo, para sus propios intereses, no para el fútbol. Así que si necesitan un descanso de 27 minutos, lo hacen. Las pausas para hidratación son una farsa. Fue una farsa, una pausa publicitaria. Y luego estuvo el caso Balogun”.

“Es un asunto extremadamente grave: tuvieron suerte de que Bélgica eliminara a Estados Unidos, porque de lo contrario podrían haber creado un escándalo que le habría costado el puesto a Infantino. Como Bélgica ganó, lograron enterrar el asunto. Pero esto es sólo la punta del iceberg“, agregó en una entrevista con La Gazzetta Dello Sport Javier Tebas, quien concluyó diciendo que Gianni Infantino debería irse de FIFA.

“Debería irse, le ha llegado su momento. Pero cuenta con el apoyo del sistema, de las federaciones. No hay ningún candidato de la oposición; nadie quiere presentarse para perder. Este es el sistema, y es un sistema defectuoso desde sus cimientos. En Estados Unidos he oído a mucha gente en contra de Infantino, que no está de acuerdo con lo que hace. Lo dicen, pero luego no hacen nada. No sé qué es peor, el silencio o la complicidad, porque quienes guardan silencio son perfectamente conscientes del daño que está sufriendo el fútbol”, terminó el directivo español.

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En síntesis