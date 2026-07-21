Le gritaron "¡borracho!" y así respondió Alexis Vega

Esta es la manera en la que Alexis Vega respondió ante los insultos que le gritó la afición de Chivas.

Alexis Vega ha sido siempre un jugador polémico, pero en esta ocasión tuvo una razón para haber reaccionado de la manera en la que lo hizo estando como visitante con Toluca en el Estadio Akron de lasChivas. Y es que cabe recordar que el jugador tiene un pasado en el equipo rojiblanco.

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Cuando salió de la plantilla del Rebaño se reveló que tuvo ciertos comportamientos de indisciplina que lo alejaron del equipo. Sin embargo, cuando levantó la copa de la Liga MX con los Diablos Rojos, él siempre se mostró con mucho cariño hacia Chivas y dejó ver que deseaba haberlo levantado en algún momento con el equipo de Guadalajara.

Todo hacía pensar que las cosas estaban bien entre los aficionados de Chivas y el jugador, pese a que ya estuviera en otro equipo. Pero lamentablemente no fue así y en la primera jornada del Apertura 2026 Toluca tuvo que visitar el estadio mundialista donde salió con el resultado a su favor con un 2-0 y eso no se lo perdonaron.

La respuesta polémica de Alexis Vega

Justo cuando Alexis tuvo un balón parado, los seguidores que estaban en las gradas muy cerca de él comenzaron a llamarlo “borracho”, haciendo alusión a ese momento malo que tuvo con Chivas y que quizá habría sido la razón por la cual quedó fuera del equipo.

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Los chillahermanos cantándole "Borracho" a Alexis Vega y Vega respondiéndoles con los trofeos que gano con Toluca



EDUQUE NALGÓN, EDUQUE😮‍💨 pic.twitter.com/Zc57HjK49u — Lu12 (Toluca Versión) (@Lu12_2005) July 21, 2026

Por lo que inmediatamente el futbolista reaccionó de una manera inesperada mostrándoles sus tatuajes que tiene en la pierna con los campeonatos recientes que ha conseguido Toluca, por lo que hizo que le siguieran con los insultos por la provocación.

En síntesis

Alexis Vega y Toluca ganaron 2-0 a Chivas en el Apertura 2026 .

y ganaron 2-0 a en el . Aficionados de Chivas llamaron borracho a Alexis Vega en el Estadio Akron .

llamaron borracho a en el . Alexis Vega mostró sus tatuajes de campeonatos con Toluca ante los insultos.