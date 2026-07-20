El reconocido periodista mexicano cuestionó la actitud de los futbolistas argentinos hacia la presidenta de México y defendió a Claudia Sheinbaum tras la polémica.

El Mundial 2026 llegó a su final después de más de un mes de competencia y un total de 104 partidos disputados. La Copa del Mundo dejó grandes encuentros, emociones y una definición entre dos selecciones que aparecían entre las principales candidatas antes del inicio del torneo. Finalmente, no hubo grandes sorpresas en la pelea por el título: España y Argentina se enfrentaron por la gloria máxima.

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La final reunió al campeón de Europa, España, y al campeón de América y del mundo, Argentina. La Albiceleste llegó al partido decisivo con la posibilidad de conseguir el bicampeonato mundial, mientras que la selección española buscaba volver a conquistar la Copa del Mundo después de 16 años, tras su consagración en Sudáfrica 2010.

Sin embargo, el partido terminó teniendo un claro dominador. España fue ampliamente superior durante gran parte del encuentro, controló la posesión y prácticamente no le permitió a Argentina hacerse con la pelota. Los europeos también generaron las ocasiones más claras y terminaron encontrando el gol de la victoria en el tiempo extra, para quedarse con el título mundial.

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Argentina, además, tuvo que jugar con un futbolista menos durante más de 30 minutos y no pudo sostener el resultado hasta el final. España aprovechó su superioridad y, con un gol de Ferran Torres en el tiempo suplementario, derrotó 1-0 a la Albiceleste para convertirse nuevamente en campeona del mundo.

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Después del partido, las polémicas no tardaron en aparecer. Hubo discusiones y enfrentamientos entre jugadores de ambos equipos una vez finalizado el encuentro, en una definición que terminó con mucha tensión dentro del campo de juego. Ahora, una nueva controversia surgió a partir de un gesto que los futbolistas argentinos habrían tenido con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

La crítica de Joserra a los argentinos

El periodista mexicano José Ramón Fernández cuestionó duramente a los jugadores de la Selección Argentina por la actitud que tuvieron con la presidenta de México: “Una cosa es la frustración por perder y otra muy distinta es mostrar desdén hacia una jefa de Estado como nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Representar una selección exige honrar a tu país…”, escribió el reconocido comunicador.

ARGENTINA PERDIÓ LA FINAL Y LAS FORMAS.



Una cosa es la frustración por perder y otra muy distinta es mostrar desdén hacia una jefa de Estado como nuestra presidenta @Claudiashein Representar una selección exige honrar a tu país… pic.twitter.com/v3lp2xVBUL — José Ramón Fernández (@joserra_espn) July 20, 2026

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