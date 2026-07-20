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MUNDIAL 2026

José Ramón Fernández apunta contra los jugadores de Argentina por hacer de menos a Claudia Sheinbaum

El reconocido periodista mexicano cuestionó la actitud de los futbolistas argentinos hacia la presidenta de México y defendió a Claudia Sheinbaum tras la polémica.

Joserra contra los jugadores argentinos.
© @joseramonfernandezaJoserra contra los jugadores argentinos.

El Mundial 2026 llegó a su final después de más de un mes de competencia y un total de 104 partidos disputados. La Copa del Mundo dejó grandes encuentros, emociones y una definición entre dos selecciones que aparecían entre las principales candidatas antes del inicio del torneo. Finalmente, no hubo grandes sorpresas en la pelea por el título: España y Argentina se enfrentaron por la gloria máxima.

La final reunió al campeón de Europa, España, y al campeón de América y del mundo, Argentina. La Albiceleste llegó al partido decisivo con la posibilidad de conseguir el bicampeonato mundial, mientras que la selección española buscaba volver a conquistar la Copa del Mundo después de 16 años, tras su consagración en Sudáfrica 2010.

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Sin embargo, el partido terminó teniendo un claro dominador. España fue ampliamente superior durante gran parte del encuentro, controló la posesión y prácticamente no le permitió a Argentina hacerse con la pelota. Los europeos también generaron las ocasiones más claras y terminaron encontrando el gol de la victoria en el tiempo extra, para quedarse con el título mundial.

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Argentina, además, tuvo que jugar con un futbolista menos durante más de 30 minutos y no pudo sostener el resultado hasta el final. España aprovechó su superioridad y, con un gol de Ferran Torres en el tiempo suplementario, derrotó 1-0 a la Albiceleste para convertirse nuevamente en campeona del mundo.

Después del partido, las polémicas no tardaron en aparecer. Hubo discusiones y enfrentamientos entre jugadores de ambos equipos una vez finalizado el encuentro, en una definición que terminó con mucha tensión dentro del campo de juego. Ahora, una nueva controversia surgió a partir de un gesto que los futbolistas argentinos habrían tenido con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

La crítica de Joserra a los argentinos

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El periodista mexicano José Ramón Fernández cuestionó duramente a los jugadores de la Selección Argentina por la actitud que tuvieron con la presidenta de México: “Una cosa es la frustración por perder y otra muy distinta es mostrar desdén hacia una jefa de Estado como nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Representar una selección exige honrar a tu país…”, escribió el reconocido comunicador.

En sintesis

  • España venció 1-0 a Argentina y conquistó el Mundial 2026.
  • Ferran Torres marcó el gol de la victoria española en el tiempo extra.
  • José Ramón Fernández criticó a los futbolistas argentinos por desairar a Claudia Sheinbaum.
Ramiro Canessa
Ramiro Canessa
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