Monterrey llegó a un acuerdo para fichar al actual goleador de la MLS. Los detalles de la transferencia por Hugo Cuypers.

Rayados debutó en el Apertura 2026 con una buena victoria tras ganarle por 3-2 a Santos Laguna en el Gigante de Acero. El ciclo de Matías Almeyda comenzó con el pie derecho, pero la nueva dirección deportiva del club aún sigue trabajando para mejorar el plantel.

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En relación a nuevos fichajes, el periodista especializado César Luis Merlo informó que Rayados llegó a un acuerdo para contratar a Hugo Cuypers, delantero belga de 29 años que actualmente juega en el Chicago Fire de la MLS.

Monterrey necesitaba un delantero centro, más allá de la llegada de Diego Rossi, y Matías Almeyda confía en que Hugo Cuypers sea justo lo que necesitan. Según reveló The Athletic, la transferencia será por 7,5 millones de dólares más otros 500,000 dólares en bonos por rendimiento.

Los números de Hugo Cuypers

Hugo Cuypers juega en el Chicago Fire desde febrero de 2024. Desde su llegada a los Estados Unidos, el delantero convirtió 44 goles en 82 partidos y el belga es actualmente el líder de goleo de la MLS con 13 tantos en 13 encuentros disputados.

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Hugo Cuypers es el actual goleador de la MLS con 13 tantos (Getty Images)

El Chicago Fire acordó recientemente la llegada de Robert Lewandowski tras su salida del Barcelona. Hugo Cuypers iba a perder terreno con el polaco y Rayados aprovechó para fichar al delantero, quien intentará estar a la altura después de la venta de Germán Berterame al Inter Miami.

Uros Durdevic no cumplió con las expectativas hasta el momento y Anthony Martial se fue de Monterrey sin dejar nada. Monterrey necesitaba un delantero centro de jerarquía y en el club regiomontano esperan que Hugo Cuypers cumpla con lo demandado.

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En síntesis