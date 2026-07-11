La Azzurra tiene nuevo director técnico tras el fracaso de no clasificar al certamen internacional de Norteamérica en 2026.

Italia sumó una nueva página negra a su rica historia en el futbol tras no clasificarse a la Copa del Mundo por tercera vez consecutiva. Tras vencer a Irlanda del Norte en las Semifinales del Playoff, Bosnia y Herzegovina le quitó el boleto al Mundial 2026 tras vencerlo por penales en la Final de esa llave.

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Sin dudas es un golpe difícil de asimilar para todos los italianos, un tetracampeón mundial y máximo ganador del torneo tan solo por detrás de Brasil, que tiene cinco. Está empardado con Alemania y por el momento este top seguirá así ya que ninguno está en los Cuartos de Final del actual certamen.

Para dar vuelta la página y empezar a trabajar para torcer una racha de 16 años sin participar en un torneo internacional de esta magnitud, los directivos de la Azzurra tomaron la decisión de elegir al sucesor de Genaro Gattuso, quien dejó su cargo inmediatamente tras quedar eliminado ante los bosnios.

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El periodista Fabrizio Romano lo reveló a través de un posteo en ‘X’, ex Twitter: “ÚLTIMA HORA: Paolo Maldini firma como nuevo director técnico de la Selección Nacional Italiana, ¡aquí vamos! Acuerdo cerrado y confirmado para que Maldini lidere el nuevo proyecto de Italia con Giovanni Malagò como presidente de la FIGC“.

La Federación Italiana lo anunció posteriormente en sus redes sociales y web oficial: “El presidente de la FIGC, Giovanni Malagò, se complace en anunciar que Paolo Maldini ha aceptado el cargo de Director Técnico de la Federación . Maldini desempeñará esta función junto con Leonardo como asesor“.

¿Qué experiencia tiene Paolo Maldini como entrenador?

Cabe señalar que esta experiencia de Maldini como director técnico será la primera. Nunca dirigió otros clubes o selecciones, ni en mayores ni en combinados juveniles. Ejerció como secretario técnico del Milan entre 2019 y 2023.

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En síntesis