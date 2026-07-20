Julián Quiñones quedó en el top10 de jugadores más valorados por la FIFA tras el Mundial 2026

Después de un mes y unos pocos días, el Mundial 2026 llegó a su fin y España es el nuevo campeón del mundo tras vencer a Argentina por 1-0. El torneo dejó muchos recuerdos para el futbolero y en la mente de los mexicanos quedó la sensación de que el Tri podría haber hecho un poco más.

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Sin embargo, México redondeó una buena actuación y una de las figuras del equipo de Javier Aguirre fue Julián Quiñones. El delantero fue hasta reconocido por la FIFA en sus Power Rankings ya que el goleador del Tri quedó dentro del top10 del Mundial 2026.

Julián Quiñones quedó como el octavo futbolista mejor valorado en la Copa del Mundo. “El Power Ranking es un sistema individual de clasificación de jugadores basado en los datos recopilados durante los partidos. Los Power Rankings están concebidos como una medida del rendimiento en los partidos y a lo largo del torneo: cada jugador recibe una puntuación por cada partido y otra por su desempeño global en la competición”, detalló la FIFA para explicar este método.

Julián Quiñones convirtió 4 goles en 5 partidos (Getty Images)

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Todos los jugadores de campo reciben una puntuación de 0 a 10 en tres categorías: ataque, creatividad y defensa. En el caso de Julián Quiñones, el mexicano fue puntuado con un 6,86 en ataque, un 6,66 en creatividad y un 5,22 en defensa.

Kylian Mbappé terminó como el líder en este Power Ranking con 9,11 en ataque, 7,83 en creatividad y 4,02 en defensa. Jude Bellingham y Lionel Messi completaron el podio de este método novedoso de la FIFA. Julián Quiñones convirtió 4 goles en 5 partidos con el Tri e igualó a Chicharito Hernández y a Luis Hernández como máximo goleadores de México en la historia de los Mundiales.

El top10 del Power Ranking de la FIFA

Kylian Mbappé

Jude Bellingham

Lionel Messi

Erling Haaland

Ousmane Dembélé

Charles De Ketelaere

Vinícius Jr

Julián Quiñones

Johan Manzambi

Harry Kane

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En síntesis