Real Madrid sabe que no está pasando por su mejor presente en esta temporada. El equipo de Carlo Ancelotti ha sido bastante irregular en todas las competencias y tiene mucho que mejorar si es que aspira a ganar grandes títulos cómo suele hacerlo.

Los aficionados del conjunto Merengue han criticado en reiteradas ocasiones al entrenador italiano que ya ha hecho historia y que no tiene nada más que demostrarle a nadie, sin embargo, se ha hablado de fin de ciclo en reiteradas ocasiones pero lo cierto es que Florentino Pérez y compañía siguen confiando al máximo en él.

Faltan minutos para que Real Madrid juegue otro partido importante en este 2025. Tras la derrota por 1-0 ante Espaynol por La Liga, les toca enfrentarse a Leganés por los cuartos de final de la Copa del Rey y en caso de clasificarse estarán entre los cuatro mejores de la competición.

Del otro lado ya espera el Atlético Madrid del Cholo Simeone que viene de eliminar al Getafe tras ganarle 5-0. Justamente este próximo sábado 8 de febrero se enfrentarán en un duelo clave por la liga española que puede definir cuál de los dos será el líder de la competición.

Una de las sorpresas del día antes del encuentro es que el famoso streamer Ibai Llanos está presente en la camiseta del Leganés y esto se debe a que es nuevo sponsor del rival del Real Madrid. Por lo tanto, los apoyará a pesar de su fanatismo por el equipo de la Casablanca.

El día que Ibai Llanos reveló porque se hizo del Real Madrid

El streamer era aficionado del Athletic Bilbao, pero terminó apoyando al Real Madrid y explicó los motivos que lo llevaron a tomar esa decisión: “¿Por qué no he sido del Athletic Club de Bilbao? Pues, porque no ganan Champions como el Real Madrid, seamos sinceros, lo que mola es ganar”.

