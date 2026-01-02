Es tendencia:
Sigue GRATIS y EN VIVO Al-Ahli vs. Al-Nassr: transmisión minuto a minuto de la Liga de Arabia Saudita

No te pierdas ningún detalle de uno de los encuentros más esperados del primer fin de semana del año.

Bienvenidos al encuentro del día

A partir de este momento vivirás, con todos los detalles, el duelo entre Al-Ahli y Al-Nassr por la Jornada 12 de la Saudi Pro League

Por Lucas Lescano

Cristiano Ronaldo comenzará el año con un encuentro decisivo.
© GETTY IMAGESCristiano Ronaldo comenzará el año con un encuentro decisivo.
lucas lescano
Lucas Lescano
