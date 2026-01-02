Santiago Giménez pasó por el quirófano a mediados de diciembre para operarse por la lesión que venía arrastrando en el tobillo derecho desde hacía meses, según contó el propio futbolista. El objetivo era la de recuperarse al 100% de las molestias y volver en poco tiempo para poder jugar los últimos meses de la temporada.

La primera fecha estimada del regreso de Santiago Giménez era en febrero aproximadamente. No obstante, Massimiliano Allegri, el entrenador del Milan, reveló en conferencia de prensa que la recuperación del ‘Bebote’ se alargará más de lo esperado.

El nuevo plazo de regreso de Santiago Giménez

“(Santiago) Giménez estará ausente por tres o cuatro meses“, aseguró Massimiliano Allegri este jueves en la previa al partido del Milan contra Cagliari por la Serie A. De esta manera, el delantero de la Selección Mexicana volvería en abril aproximadamente.

Es una noticia inesperada para el Tri debido a que en principio se esperaba que reapareciera en febrero. La recuperación de Santiago Giménez se alargará y el principal problema es que llegaría al Mundial 2026 sin continuidad y en un nivel incierto.

El último partido de Santiago Giménez fue en octubre ante Atalanta (Getty Images)

Suponiendo que el ‘Bebote’ pueda estar disponible en abril, el Milan para ese momento ya tendrá su equipo establecido y parece difícil que Santiago Giménez pueda sumar muchos minutos. Además el club acaba de fichar a Niclas Füllkrug, delantero alemán.

Santiago Giménez ha tenido un 2025 complicado después de comenzarlo de buena manera. Hasta el momento, el futbolista del Tri convirtió 7 goles en 30 partidos con el Milan, pero en esta temporada solo ha anotado 1 vez en 11 encuentros.

En síntesis