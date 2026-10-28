¿Por qué no juega Dibu Martínez en Liverpool vs. Chelsea por la EFL Cup 2026-27?

El arquero argentino no formará parte del 11 titular de los Blues para enfrentar a Liverpool por la cuarta ronda de la EFL Cup.

Desde las 14:00 horas de la Ciudad de México, Liverpool y Chelsea se enfrentan por la cuarta ronda de la EFL Cup 2026-27, en busca de la clasificación a los cuartos de final del torneo. Los dos equipos llegan con la intención de avanzar a la siguiente instancia, aunque atraviesan momentos diferentes en la Premier League.

Publicidad

El equipo de Andoni Iraola viene de conseguir un triunfo importante el fin de semana, cuando venció por 2-0 al Brighton. Este resultado le permitió alcanzar las 15 unidades en la tabla de posiciones, aunque todavía se encuentra a seis puntos del Arsenal y del Manchester City. Ahora, buscará trasladar ese buen resultado al certamen copero para seguir avanzando.

Chelsea, por su parte, viene de sufrir una sorpresiva derrota por 2-0 ante Tottenham en condición de local. Los Blues intentarán recuperarse rápidamente y conseguir la clasificación en una competición que representa una oportunidad importante para pelear por un título. Con dos planteles de gran calidad, el encuentro promete ser parejo y cualquiera de los dos equipos puede quedarse con la victoria.

Sin embargo, Chelsea no podrá contar con Emiliano ‘Dibu’ Martínez para este compromiso. El arquero argentino continúa recuperándose de una lesión que sufrió el pasado 17 de octubre, durante el partido ante Everton por la Premier League, cuando chocó con el defensor Jarrad Branthwaite en una disputa aérea.

Publicidad

¿Qué lesión tiene Dibu Martínez y cuánto tiempo estará fuera?

Dibu Martínez sufrió una fractura de mandíbula a raíz del fuerte choque con el defensor de Everton. La lesión requirió una intervención quirúrgica, que se realizó con éxito, aunque lo obligará a permanecer varias semanas alejado de las canchas.

En sintesis