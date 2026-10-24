¿Por qué no juega Dibu Martínez en Chelsea vs. Tottenham por la Premier League 2026-27?

El arquero argentino no estará disponible en el equipo de Xabi Alonso para el derbi de Londres ante Tottenham en la Premier.

Desde las 10:30 horas de la Ciudad de México, se disputa uno de los partidos más atractivos de la Jornada 8 de la Premier League 2026-27. En Stamford Bridge, Chelsea recibe a Tottenham en una nueva edición del derbi de Londres.

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El equipo dirigido por Xabi Alonso necesita sumar de a tres después de algunos resultados irregulares, ya que acumula 13 puntos de los 21 que disputó. Si quiere mantenerse en la pelea por los primeros puestos, deberá conseguir una victoria en su estadio.

Tottenham, por su parte, atraviesa una situación complicada, similar a la de la temporada anterior. Los Spurs se encuentran en la parte baja de la tabla de posiciones y necesitan mejorar sus resultados para evitar volver a sufrir en la lucha por la permanencia en la máxima categoría del futbol inglés.

Para este compromiso, Chelsea tendrá una baja importante bajo los tres palos: Emiliano Dibu Martínez no estará disponible tras lo sucedido el pasado fin de semana.

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La lesión que sufrió Dibu Martínez

Dibu Martínez no juega ante Tottenham debido a una fractura de mandíbula que requirió una operación. La lesión se produjo el pasado 17 de octubre, durante la victoria de Chelsea por 2-0 frente a Everton, cuando el guardameta chocó con el defensor Jarrad Branthwaite al intentar disputar un balón aéreo.

Tras el fuerte impacto, el arquero argentino recibió atención médica en el campo y fue trasladado a un hospital, donde se confirmó la gravedad de la lesión tras realizarse estudios. Posteriormente, Chelsea informó que la intervención quirúrgica fue exitosa.

En sintesis

Dibu Martínez fue operado tras sufrir una fractura de mandíbula ante Everton.

tras sufrir una fractura de mandíbula ante Everton. Dibu Martínez es baja en Chelsea para el derbi frente a Tottenham.

en Chelsea para el derbi frente a Tottenham. Chelsea recibe a Tottenham este sábado por la Jornada 8 de la Premier League.