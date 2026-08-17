Tras descartar a Dibu Martínez, Juventus fichó a otro portero de la Premier League

Juventus tiene nuevo portero. El conjunto de Turín quiere volver a luchar por el Scudetto en la temporada 2026-27 y uno de los puestos a reforzar pensando en ese objetivo era la portería. El principal objetivo era Emiliano Martínez, pero la Juve no llegó a un acuerdo económico con Aston Villa y se descantaron por otro guardameta de la Premier League.
Estamos hablando de Guglielmo Vicario, portero italiano de 29 años que llega a préstamo procedente de Tottenham Hotspur. Tal como reveló este lunes Fabrizio Romando, la operación es una cesión con opción de compra no obligatoria.
🚨⚪️⚫️ Juventus agree deal to sign Guglielmo Vicario from Tottenham, here we go!— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 17, 2026
Spurs accept loan proposal with buy option clause – not mandatory. Vicario wanted the move and leaves #THFC today.
New goalkeeper for Juventus. pic.twitter.com/Ix6nbs9TCn
De esta manera, Juventus cumplió con su cometido: reforzar la portería sin hacer un gran desembolso de dinero. Aston Villa exigía 15 millones de euros por el pase de Emiliano Martínez, mientras que la Vecchia Signora buscaba cerrar el traspaso por una suma de 6 millones más adicionales.
Vicario se suma a la llegada de Lucumi
Está claro que el principal puesto a reforzar por Juventus era la defensa. Y es que el fichaje de Vicario se da justo el mismo día en el que presentaron al zaguero colombiano Jhon Lucumi.
Ufficiale | Jhon Lucumi è un nuovo giocatore della Juventus ⚪️⚫️— JuventusFC (@juventusfc) August 17, 2026
Benvenuto! 🗞️ https://t.co/wzxgqWXHdh
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En síntesis
- Guglielmo Vicario llega a préstamo a la Juventus procedente del Tottenham Hotspur.
- El portero italiano de 29 años se incorpora mediante una opción de compra no obligatoria.
- El club italiano presentó al zaguero colombiano Jhon Lucumi el mismo día.