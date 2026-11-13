La Selección Argentina jugará con mucha satisfacción el desafío que tiene este viernes en fecha FIFA, tras confirmarse la continuidad de Lionel Scaloni como técnico. Luego de esta buena noticia, el DT dirigirá a su equipo en un muy atractivo cruce ante Uruguay, para medir fuerzas tras sus experiencias en la Copa del Mundo.

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Para este encuentro, el combinado albiceleste, que será local ante los charrúas, tendrá un ausente indivisible: Emiliano Martínez. El guardameta titular de la Selección Argentina no verá minutos esta noche en Buenos Aires. No habrá bailes ni risas en el arco del dueño de casa, con ‘Dibu’ mirando el compromiso del lado de afuera.

El golero de la escuadra sudamericana se perderá esta nueva prueba de su seleccionado puesto que aún se está recuperando de una fractura de mandíbula. Durante la semana, muchos reportes daban a Emiliano Martínez como parte del once inicial por sus buenas sensaciones. Sin embargo, finalmente fue preservado para este amistoso internacional.

Argentina pierde a ‘Dibu’ ante Uruguay [Foto: Getty]

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Todo comenzó el pasado 17 de octubre, cuando protagonizó un choque de cabezas en un Chelsea-Everton con Jarrad Branthwaite, jugador del equipo rival. Aquel día, el ‘Dibu’ tuvo que ser retirado en ambulancia en un estado casi inconsciente y generó preocupación. Llegado a la clínica, fue operado de urgencia por los médicos.

En aquella intervención quirúrgica en Inglaterra, al portero de Argentina le colocaron una placa con cuatro tornillos en la mandíbula. A posteriori, tenía para entre 50 y 60 días de rehabilitación, que aún no se han cumplido. Si bien viene respondiendo bien, todavía no será arriesgado al ser un amistoso el de este viernes ante Uruguay.

Ante la imposibilidad de Dibu Martínez de ser el dueño de los tres postes, Gerónimo Rulli, de Manchester City, será su reemplazante. Además, el suplente de Donnarumma en los ‘Citizens’ será el capitán de Argentina ante Uruguay en el amistoso. Sin Messi y sin el arquero de Chelsea, le cabe la responsabilidad de llevar la cinta.