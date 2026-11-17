Keylor Navas no estará presente para defender el arco de Costa Rica en el amistoso contra Argentina.

La Selección de Costa Rica visitará a Argentina este martes 17 de noviembre en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, en duelo correspondiente al segundo amistoso de la Fecha FIFA de noviembre. Con el silbatazo inicial programado en punto de las 17:00 horas (tiempo del centro de México), el conjunto centroamericano no contará con Keylor Navas dentro de sus filas.

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El histórico guardameta se perderá el choque ante la escuadra pampera debido a un acuerdo mutuo alcanzado con Bryan Ruiz, director técnico de Costa Rica. Esta determinación provocó que el arquero de los Pumas de la UNAM quedara fuera de la lista de convocados, por lo que no realizó el viaje con el plantel y no estará disponible para medirse a la ‘Albiceleste’.

Dicho consenso se originó a raíz de las molestias físicas que Navas arrastra en su rodilla derecha. Si bien terminaron descartándose las versiones que apuntaban a que el cancerbero pasaría por el quirófano, su exclusión de la nómina se pactó con el objetivo de que pueda dosificar cargas y encarar en óptimas condiciones el cierre del Apertura 2026 con los universitarios.

En su lugar, Ruiz confirmó que Patrick Sequeira será el guardián encargado de defender el arco frente la Selección Argentina. El portero del Casa Pia viene de ser titular también en el compromiso anterior ante Ecuador, duelo en el que los ‘Ticos’ cayeron 2-0 en calidad de visitantes el pasado viernes.

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📋 Este es el Once Inicial del Profe Bryan Ruiz para enfrentar a La Selección de Argentina en Córdoba🇨🇷



🆚 Argentina 🇦🇷

🏟️ Estadio Mario Alberto Kempes



¡VAMOS SELE! 🇨🇷🇨🇷#LaSele #FCRF pic.twitter.com/667ugnCw4v — La Sele (@laselecrc_) November 17, 2026

Alineación de Costa Rica vs. Argentina

Patrick Sequeira

Gerald Taylor

Juan Pablo Vargas

Francisco Calvo

Aarón Salazar

Celso Borges

Kenyel Michel

Andrey Soto

Carlos Mora

Josimar Méndez

Manfred Ugalde.

En síntesis

Keylor Navas es baja de Costa Rica por molestias en la rodilla derecha.

es baja de Costa Rica por molestias en la rodilla derecha. 17 de noviembre se enfrentan Argentina y Costa Rica en el Estadio Mario Alberto Kempes.

se enfrentan Argentina y Costa Rica en el Estadio Mario Alberto Kempes. Patrick Sequeira será el portero titular de Costa Rica ante la Selección Argentina.