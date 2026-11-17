En nuestro país, el juego de Argentina y Costa Rica servirá de previa de la Selección Mexicana, que tiene turno más tarde por la Nations League. Ya sin Lionel Messi, el equipo de Lionel Scaloni se medirá ante el conjunto de Bryan Ruiz en un cruce que promete mucho. Habrá varias caras nuevas para seguir muy de cerca esta tarde.

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¿Qué canales transmiten Argentina vs. Costa Rica por TV en México?

Desafortunadamente para los fanáticos mexicanos, ningún canal de televisión pasará el partido en vivo y en directo en ninguna parte del territorio nacional hoy. El compromiso entre la ‘Albiceleste’ y los ‘Ticos’ no aparece en la grilla televisiva no solo en las señales abiertas sino tampoco en las señales de cable de paga.

¿Qué plataformas transmiten Argentina vs. Costa Rica online en México?

Al igual que lo que sucede con la televisión, la programación marca que ningún sitio de streaming cubrirá el encuentro con imagen y sonido en suelo mexicano. En esta ocasión, ninguna pantalla pudo adquirir los derechos de transmisión en el país y solamente se abocarán a cubrir la antesala del juego de la Selección Mexicana.

La programación de TV y streaming online para Argentina vs. Costa Rica:

Estas son las pantallas que sí lo tendrán al amistoso internacional de esta tarde en vivo y en directo en todo el continente, según cada país:

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Argentina: TyC Sports, Telefé, TyC Sports Play y MiTelefé.

TyC Sports, Telefé, TyC Sports Play y MiTelefé. Costa Rica: Telestica En Vivo, Repretel En Vivo, Repretel Canal 6 y TDMAX.

Telestica En Vivo, Repretel En Vivo, Repretel Canal 6 y TDMAX. Guyana: L’Equipe Live Foot.

L’Equipe Live Foot. Puerto Rico: ViX.

ViX. Estados Unidos: ViX.

Argentina quiere volver a la victoria en casa [Foto: Getty]

Fecha y horario del amistoso internacional de Argentina vs. Costa Rica:

El enfrentamiento entre la ‘Albiceleste’ y los ‘Ticos’ se celebrará HOY martes 17 de noviembre, en el Estadio Mario Alberto Kempes, en la provincia de Córdoba (Argentina). Según está diagramado, el puntapié inicial tendrá lugar recién a partir de las 17.00 horas del Centro de México, equivalente a las 20.00 hora local de ese país.