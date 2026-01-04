¿Por qué no juega Kylian Mbappé en Real Madrid vs. Real Betis por la jornada 18 de LaLiga 2025-26?

Real Madrid encara un compromiso clave en LaLiga con la presión de no ceder más terreno en la carrera por el título. El margen de error es cada vez menor y el equipo blanco necesita respuestas inmediatas para seguir con chances reales en el campeonato.

La distancia con Barcelona sigue siendo importante, pero una victoria permitiría a los Merengues acercarse y mantenerse en la discusión. Los culés llegan fortalecidos tras ganar el clásico ante Espanyol y continúan marcando el ritmo en la parte alta de la tabla, obligando a sus perseguidores a no fallar.

Desde las 9:15 hs de la CDMX, el Madrid recibe a Betis por un partido vital del torneo. La principal novedad pasa por la baja de Kylian Mbappé, quien quedó descartado para este encuentro y obligará a modificar el esquema ofensivo habitual.

Mbappé baja sensible en Real Madrid

Desde el club confirmaron que Mbappé sufrió un esguince en la rodilla izquierda y que su recuperación será evaluada según la evolución diaria, sin plazos establecidos. Esta situación encendió las alarmas en el cuerpo técnico, ya que existe incertidumbre sobre si el delantero llegará en condiciones a las semifinales de la Supercopa de España, donde Real Madrid enfrentará al Atlético de Madrid el jueves 8 de enero.

