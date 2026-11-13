¿Por qué no juega Lionel Messi en Argentina vs. Uruguay por el amistoso internacional?

Lionel Messi anunció su retiro de la Selección Argentina y jugó su último partido ante Benín en la fecha FIFA de octubre, por lo tanto no jugará ante Uruguay.

Desde las 17:00 horas de la Ciudad de México, la Selección Argentina se medirá ante Uruguay por un amistoso internacional correspondiente a la fecha FIFA de noviembre. El encuentro tendrá lugar en La Bombonera y será uno de los grandes atractivos de la jornada, con dos históricos rivales sudamericanos que buscarán seguir preparándose para los desafíos que vienen.

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La Albiceleste afrontará este compromiso con una novedad importante: Lionel Scaloni renovó su contrato hasta el Mundial 2030, por lo que continuará al frente del seleccionado durante los próximos años. En esta nueva etapa, el entrenador buscará probar variantes, observar a diferentes futbolistas y darle oportunidades a varios jóvenes que intentarán ganarse un lugar en el equipo.

Del otro lado estará Uruguay, que también atraviesa un proceso de transición. Tras la salida de Marcelo Bielsa, la Celeste comenzó una nueva etapa bajo la conducción de Diego Forlán, quien asumió como entrenador y tendrá la responsabilidad de conducir al seleccionado en esta ventana internacional.

La gran ausencia del clásico será Lionel Messi. El histórico capitán argentino ya no estará disponible para el seleccionado después de anunciar su retiro internacional, por lo que el encuentro marcará el comienzo de una etapa completamente diferente para el equipo campeón del mundo.

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Lionel Messi se retiró de la Selección Argentina y ya no jugará más

La ausencia del rosarino no responde a una lesión ni a una decisión táctica de Scaloni. Messi puso punto final a su carrera con la Selección Argentina y el partido frente a Uruguay será el primero de la Albiceleste sin su máxima figura histórica.

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