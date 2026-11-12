La salida de Pochettino que podría facilitar la llegada de Guardiola a la Selección de Estados Unidos

La cúpula directiva de la Selección de los Estados Unidos atraviesa horas de máxima turbulencia en plena Fecha FIFA. El Manchester United, urgido por dar un golpe de timón que enderece el rumbo de una campaña catastrófica, emprendió una ofensiva desesperada para amarrar a Mauricio Pochettino como su nuevo director técnico.

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Sumidos actualmente en zona de descenso dentro de la Premier League, los Diablos Rojos tomaron la determinación de cesar a Michael Carrick del banquillo de Old Trafford. Tras ejecutar dicha salida, la directiva inglesa posó nuevamente su mirada en un viejo anhelo como Pochettino, quien al frente del USMNT se disponía a encarar los cuartos de final de la Concacaf Nations League.

Sin embargo, el poder de seducción del conjunto mancuniano terminó pesando más, y el portal The Athletic reporta que el club ya alcanzó un acuerdo verbal con el estratega argentino para asumir las riendas del equipo. Aunque todavía restan detalles administrativos por pulir para concretar su desvinculación, en el seno estadounidense ya proyectan un relevo de máxima jerarquía.

Estados Unidos en búsqueda de Guardiola

Tal y como adelantó el propio medio británico, la Federación de Futbol de los Estados Unidos (U.S. Soccer) ha colocado a Pep Guardiola como el candidato número uno para ocupar el banquillo vacante. El perfil del timonel catalán ha sido analizado a distintos niveles en los despachos norteamericanos, posicionándolo como el objeto de deseo primordial para encabezar el proyecto.

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Mauricio Pochettino será entrenador del Manchester United.

No es la primera ocasión en que el representativo de las barras y las estrellas intenta seducir a Guardiola, quien en reiteradas oportunidades ha externado su inquietud por dirigir a una selección nacional. Aunado a ello, el español conoce perfectamente el estilo de vida estadounidense tras haberse instalado en Nueva York durante el año sabático que tomó luego de abandonar al FC Barcelona en 2012.

El principal escollo para que la operación llegue a buen puerto radica en la postura personal del propio Guardiola. El multicampeón estratega viene de cerrar un exitoso ciclo de una década con el Manchester City al término de la campaña anterior, con la intención expresa de tomarse un periodo de descanso para priorizar su entorno familiar; no obstante, el atractivo de debutar como seleccionador nacional podría terminar inclinando la balanza a favor de los Estados Unidos.

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En síntesis