¿Quedó la bronca con América? Allan-Saint Maximin festejó los cánticos del Lens burlándose de México

El futbolista francés Allan Saint-Maximin quedó en el centro de la controversia tras difundirse un en el que aparece sonriendo y aplaudiendo mientras aficionados del Lens entonaban cánticos ofensivos contra México durante el calentamiento previo a un partido.

Estas imágenes se viralizaron en redes sociales de manera rápida y generó la indignación entre los aficionados mexicanos pero sobre todo entre los de América, quienes aún se mostraron enojados por la desprolija salida del atacante rumbo a Francia.

Los seguidores de los Aurirrojos cantan “Mexicain nique ta mère“, un insulto vulgar en francés que se traduce como “Mexicano, jode a tu madre“. Lo hacen en apoyo a Saint-Maximin por los insultos racistas que sufrió en México, y él aplaude.

El episodio reaviva tensiones entre Saint-Maximin y el futbol mexicano, luego de su salida abrupta de las Águilas, envuelta en versiones sobre porblemas personales y presuntas situaciones de racismo que habrían afectado a su familia. Aunque no hubo una versión oficial, el jugador nunca pudo adaptarse y decidió poner punto final a su etapa en México.

Hasta el momento, ni el futbolista galo ni la institución francesa se pronunciaron al respecto por las imágenes viralizadas en la entrada en calor en la victoria 3-1 ante Rennes, a pesar de que el video ha hecho mucho ruido entre los seguidores mexicanos y de los Azulcremas en las redes sociales.

¿Cómo fue el ciclo de Allan Saint-Maximin en América?

Desde su arribo a mitad de 2025, el jugador galo llevó disputados 15 partidos con el cuadro capitalino, donde salió desde el arranque en apenas 8 de ellos. Marcó apenas 3 goles y solo 2 asistencias, dejando entrever la dificultad de adaptarse a un futbol muy diferente al de Europa o Medio Oriente.

