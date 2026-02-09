Es tendencia:
Club América

¿Quedó la bronca con América? Allan-Saint Maximin festejó los cánticos del Lens burlándose de México

El delantero francés se burló de las Águilas tras los cánticos que le dedicó los Aurirrojos, su nuevo equipo en la Ligue 1.

Por Agustín Zabaleta

© Getty ImagesAllan-Saint Maximin se burló de América tras los cánticos que le dedicó Lens, su nuevo equipo

El futbolista francés Allan Saint-Maximin quedó en el centro de la controversia tras difundirse un en el que aparece sonriendo y aplaudiendo mientras aficionados del Lens entonaban cánticos ofensivos contra México durante el calentamiento previo a un partido.

Estas imágenes se viralizaron en redes sociales de manera rápida y generó la indignación entre los aficionados mexicanos pero sobre todo entre los de América, quienes aún se mostraron enojados por la desprolija salida del atacante rumbo a Francia.

Los seguidores de los Aurirrojos cantan “Mexicain nique ta mère“, un insulto vulgar en francés que se traduce como “Mexicano, jode a tu madre“. Lo hacen en apoyo a Saint-Maximin por los insultos racistas que sufrió en México, y él aplaude.

El episodio reaviva tensiones entre Saint-Maximin y el futbol mexicano, luego de su salida abrupta de las Águilas, envuelta en versiones sobre porblemas personales y presuntas situaciones de racismo que habrían afectado a su familia. Aunque no hubo una versión oficial, el jugador nunca pudo adaptarse y decidió poner punto final a su etapa en México.

Hasta el momento, ni el futbolista galo ni la institución francesa se pronunciaron al respecto por las imágenes viralizadas en la entrada en calor en la victoria 3-1 ante Rennes, a pesar de que el video ha hecho mucho ruido entre los seguidores mexicanos y de los Azulcremas en las redes sociales.

¿Cómo fue el ciclo de Allan Saint-Maximin en América?

Desde su arribo a mitad de 2025, el jugador galo llevó disputados 15 partidos con el cuadro capitalino, donde salió desde el arranque en apenas 8 de ellos. Marcó apenas 3 goles y solo 2 asistencias, dejando entrever la dificultad de adaptarse a un futbol muy diferente al de Europa o Medio Oriente.

Las 5 razones de las salidas de Allan Saint-Maximin y Álvaro Fidalgo del Club América

Las 5 razones de las salidas de Allan Saint-Maximin y Álvaro Fidalgo del Club América

En síntesis

  • Allan Saint-Maximin fue captado aplaudiendo cánticos ofensivos de la afición del Lens contra México.
  • Los seguidores del Lens entonaron insultos en francés tras la salida del jugador del América.
  • El futbolista abandonó la liga mexicana tras presuntos incidentes de racismo contra su familia.
agustín zabaleta
Agustín Zabaleta
