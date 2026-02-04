¿Por qué no juega Allan Saint-Maximin en Troyes vs. RC Lens por la Copa de Francia?

La ausencia de Allan Saint-Maximin en el once titular del RC Lens ante Troyes por la Copa de Francia llamó rápidamente la atención. El extremo francés venía siendo uno de los nombres más comentados en las últimas semanas, tanto por su salida inesperada del Club América como por su rápido regreso al fútbol de su país.

Tras dejar América de manera sorpresiva, Saint-Maximin explicó que su decisión estuvo ligada a temas personales, entre ellos situaciones de racismo y la dificultad para adaptarse a la vida en México. Pese a haber llegado como una de las grandes figuras del mercado, su etapa en la Liga MX fue corta y terminó antes de lo previsto, generando impacto tanto en el club como en la afición.

Luego de su salida del conjunto azulcrema, Allan Saint-Maximin llegó rápidamente a un acuerdo con el RC Lens y se convirtió en refuerzo del club francés en este 2026. El extremo se sumó a un equipo que atraviesa una gran temporada y que tiene como objetivo ser protagonista en todas las competencias, incluida la Copa de Francia.

Por eso, de cara al duelo ante Troyes, muchos se preguntaban si el ex Águila sería titular o al menos tendría minutos, teniendo en cuenta que venía con ritmo futbolístico y que incluso realizó la pretemporada con el club mexicano antes de su salida. Todo indicaba que estaba listo para competir desde lo físico.

¿Por qué Saint-Maximin no es titular hoy?

La razón principal es una decisión técnica y de adaptación progresiva. Si bien Allan Saint-Maximin no arranca el partido como titular, sí forma parte del banco de suplentes. En el cuerpo técnico del RC Lens consideran que lo mejor es llevarlo de a poco, aunque no se descarta que ingrese en el segundo tiempo y sume sus primeros minutos oficiales con la camiseta del club francés.