Racing de Santander vs. Espanyol en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 10 de la LaLiga

Racing de Santander recibe a Espanyol este sábado 24 de octubre desde las 08:15 hora de México. El encuentro corresponde a la jornada 10 de la LaLiga. Ninguno de los dos llega con el envión que necesita, y eso convierte este cruce en una oportunidad que ambos quieren aprovechar antes de que la tabla empiece a pesar más de la cuenta.
Con apenas ocho puntos cada uno después de nueve fechas, tanto Racing como Espanyol necesitan reaccionar rápido para no quedar enganchados en la pelea por no descender.
La actualidad de ambos equipos
El Racing de Santander llega golpeado tras caer 0-2 de visitante ante Osasuna, un resultado que lo dejó en el puesto 17 con apenas ocho unidades. Antes de esa derrota había rescatado un empate 2-2 como local frente a Valencia, aunque el electrocardiograma de las últimas semanas incluye también una goleada en contra por 0-5 ante Celta que todavía pesa en el ánimo del equipo.
El Espanyol no atraviesa un momento muy distinto. Cayó 0-1 como local frente a Atlético de Madrid en su última presentación y antes había sumado un punto en su visita a Málaga, con un 1-1 que supo a poco. El traspié más duro llegó semanas atrás, cuando perdió 1-3 de local ante Elche, y hoy el equipo catalán está 16°, también con ocho puntos en nueve partidos.
El historial entre Racing de Santander y Espanyol
El historial entre ambos tiene 36 antecedentes y una ligera ventaja para el Espanyol, que ganó 14 veces por 10 de Racing, con 12 empates en el medio. La diferencia de gol es mínima, 41 contra 40, lo que confirma una paridad que se sostiene desde hace años.
En los enfrentamientos más recientes no hay un patrón claro: el último, en 2024, lo ganó Racing de Santander por 2-0, pero el anterior había sido para el Espanyol por el mismo marcador. Antes de eso también hubo victorias repartidas y hasta un empate sin goles, señal de que la historia entre estos dos no suele inclinarse demasiado para ningún lado.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|10/02/2024
|Racing de Santander vs. Espanyol
|2-0
|Segunda División
|19/08/2023
|Espanyol vs. Racing de Santander
|2-0
|Segunda División
|19/03/2012
|Espanyol vs. Racing de Santander
|3-1
|Primera División
|22/10/2011
|Racing de Santander vs. Espanyol
|0-1
|Primera División
|03/04/2011
|Espanyol vs. Racing de Santander
|1-2
|Primera División
|14/11/2010
|Racing de Santander vs. Espanyol
|0-0
|Primera División
|14/04/2010
|Racing de Santander vs. Espanyol
|3-1
|Primera División
|06/12/2009
|Espanyol vs. Racing de Santander
|0-4
|Primera División
|19/04/2009
|Espanyol vs. Racing de Santander
|1-0
|Primera División
|23/11/2008
|Racing de Santander vs. Espanyol
|3-0
|Primera División
Horario del partido
- México: 08:15 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App
- Sudamérica: Disney+ Premium
- Centroamérica: ViX, Sky Sports
- España: DAZN, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Rayo Vallecano vs. Elche — sábado 24 de octubre, 06:00 hs
- Valencia vs. Villarreal — sábado 24 de octubre, 10:30 hs
- Atlético de Madrid vs. Deportivo La Coruña — sábado 24 de octubre, 13:00 hs
- Athletic Bilbao vs. Getafe — domingo 25 de octubre, 07:00 hs
- Celta vs. Betis — domingo 25 de octubre, 09:15 hs
- Real Sociedad vs. Levante — domingo 25 de octubre, 11:30 hs
- Barcelona vs. Real Madrid — domingo 25 de octubre, 14:00 hs
- Sevilla vs. Osasuna — lunes 26 de octubre, 14:00 hs
En síntesis
- Racing de Santander y Espanyol se enfrentan este sábado 24 de octubre por la jornada 10 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por Sky Sports, Sky+ y izzi.
- Racing de Santander suma 8 puntos en el torneo.
- Espanyol suma 8 puntos en el torneo.