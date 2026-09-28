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Liga de Naciones

San Marino vs. Albania en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 2 de la Liga de Naciones

San Marino y Albania se enfrentan este martes 29 de septiembre, por la fecha 2 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

San Marino vs. Albania, Liga de Naciones
San Marino vs. Albania, Liga de Naciones

El golpe que recibió San Marino ante Finlandia todavía duele, y este martes 29 de septiembre el equipo va a buscar no repetir ese papelón frente a Albania.

Es la segunda fecha de la Liga de Naciones y hay poco margen de sorpresa: Albania llega con la ventaja del historial y el nivel para dominar el partido desde el arranque.

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Horario del partido

  • México: 12:45 hs

Por dónde ver el partido

  • México: Sky Sports, Sky+, izzi

La actualidad de ambos equipos

San Marino no pudo peor con su primera presentación: cayó 0-7 de local ante Finlandia y aparece último entre los 54 equipos de la competencia, sin puntos y con una diferencia de gol que ya lo condena a pelear por no hundirse más. El objetivo ahora pasa por achicar el margen de derrota, algo que en las últimas décadas casi nunca logró frente a Albania.

Albania, en cambio, empezó con un triunfo claro: 2-0 sobre Bielorrusia de local, resultado que lo dejó en la posición 12 con los tres puntos en el bolsillo. El equipo llega con confianza y con la obligación de no relajarse ante un rival que históricamente le costó muy poco.

El historial entre San Marino y Albania

El historial es una aplastante ventaja para Albania: se enfrentaron cuatro veces y ganó las cuatro, con un acumulado de 13 goles a favor y ninguno en contra. La última vez que se vieron las caras, en 2021, Albania golpeó 5-0, y antes de eso también se impuso 2-0 en otro amistoso disputado en San Marino. No hay ni un empate ni una victoria sanmarinense en el registro.

Últimos 4 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo
08/09/2021 Albania vs. San Marino 5-0 UEFA World Cup Qualifiers
31/03/2021 San Marino vs. Albania 0-2 UEFA World Cup Qualifiers
08/06/2014 San Marino vs. Albania 0-3 Friendlies
15/08/2006 San Marino vs. Albania 0-3 Friendlies

Tabla de posiciones

# Equipo PJ G E P GF GC DIF Pts
1 Austria 2 2 0 0 6 2 +4 6
2 Montenegro 2 2 0 0 5 3 +2 6
3 Grecia 2 2 0 0 3 1 +2 6
4 Portugal 2 2 0 0 3 1 +2 6
5 Lituania 2 1 1 0 3 1 +2 4
6 Países Bajos 2 1 1 0 3 2 +1 4
7 Ucrania 2 1 1 0 1 0 +1 4
8 Finlandia 1 1 0 0 7 0 +7 3
9 Suiza 1 1 0 0 3 0 +3 3
10 Irlanda 2 1 0 1 3 1 +2 3
11 Eslovaquia 1 1 0 0 2 0 +2 3
12 Albania 1 1 0 0 2 0 +2 3
13 Bélgica 1 1 0 0 2 0 +2 3
14 Armenia 2 1 0 1 4 3 +1 3
15 Dinamarca 2 1 0 1 4 3 +1 3
16 España 1 1 0 0 3 2 +1 3
17 Croacia 1 1 0 0 2 1 +1 3
18 Luxemburgo 1 1 0 0 2 1 +1 3
19 Suecia 1 1 0 0 2 1 +1 3
20 Malta 1 1 0 0 2 1 +1 3
21 Francia 1 1 0 0 1 0 +1 3
22 Irlanda del Norte 1 1 0 0 1 0 +1 3
23 Noruega 2 1 0 1 4 4 +0 3
24 Kosovo 2 1 0 1 2 3 -1 3
25 Azerbaiyán 1 0 1 0 1 1 +0 1
26 Islandia 1 0 1 0 1 1 +0 1
27 Estonia 1 0 1 0 1 1 +0 1
28 Islas Feroe 1 0 1 0 1 1 +0 1
29 Kazajistán 1 0 1 0 1 1 +0 1
30 Gibraltar 1 0 1 0 0 0 +0 1
31 Eslovenia 1 0 1 0 0 0 +0 1
32 Escocia 1 0 1 0 0 0 +0 1
33 Polonia 1 0 1 0 0 0 +0 1
34 Bosnia y Herzegovina 1 0 1 0 0 0 +0 1
35 Chipre 2 0 1 1 1 2 -1 1
36 Alemania 2 0 1 1 1 2 -1 1
37 Andorra 2 0 1 1 1 2 -1 1
38 Georgia 2 0 1 1 0 1 -1 1
39 Letonia 2 0 1 1 0 2 -2 1
40 Inglaterra 1 0 0 1 2 3 -1 0
41 República Checa 1 0 0 1 1 2 -1 0
42 Bulgaria 1 0 0 1 1 2 -1 0
43 Rumania 1 0 0 1 1 2 -1 0
44 Hungría 1 0 0 1 0 1 -1 0
45 Turquía 1 0 0 1 0 1 -1 0
46 Serbia 2 0 0 2 2 4 -2 0
47 Moldavia 1 0 0 1 0 2 -2 0
48 Bielorrusia 1 0 0 1 0 2 -2 0
49 Italia 1 0 0 1 0 2 -2 0
50 Liechtenstein 1 0 0 1 0 2 -2 0
51 Gales 2 0 0 2 0 3 -3 0
52 Macedonia del Norte 1 0 0 1 0 3 -3 0
53 Israel 2 0 0 2 1 6 -5 0
54 San Marino 1 0 0 1 0 7 -7 0

Tabla actualizada al 28 de septiembre. Puede variar con los resultados de la fecha.

Todos los partidos de la fecha

  • Luxemburgo vs. Islandia — martes 29 de septiembre, 12:45 hs
  • Bulgaria vs. Estonia — martes 29 de septiembre, 12:45 hs
  • Eslovaquia vs. Kazajistán — martes 29 de septiembre, 12:45 hs
  • Moldavia vs. Islas Feroe — martes 29 de septiembre, 12:45 hs
  • Finlandia vs. Bielorrusia — martes 29 de septiembre, 12:45 hs
  • Eslovenia vs. Macedonia del Norte — martes 29 de septiembre, 12:45 hs
  • Escocia vs. Suiza — martes 29 de septiembre, 12:45 hs
  • España vs. Croacia — martes 29 de septiembre, 12:45 hs
  • República Checa vs. Inglaterra — martes 29 de septiembre, 12:45 hs
  • Azerbaiyán vs. Liechtenstein — jueves 1 de octubre, 10:00 hs
  • Malta vs. Gibraltar — jueves 1 de octubre, 12:45 hs
  • Bosnia y Herzegovina vs. Suecia — viernes 2 de octubre, 12:45 hs
  • Polonia vs. Rumania — viernes 2 de octubre, 12:45 hs
  • Bélgica vs. Turquía — viernes 2 de octubre, 12:45 hs
  • Francia vs. Italia — viernes 2 de octubre, 12:45 hs

En síntesis

  • San Marino y Albania se enfrentan este martes 29 de septiembre por la fecha 2 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports, Sky+ y izzi.
  • San Marino suma 0 puntos en el torneo.
  • Albania suma 3 puntos tras vencer a Bielorrusia.
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