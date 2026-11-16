La ausencia de Lionel Messi ya comienza a resentirse en el seno de la Selección Argentina. En el primer compromiso disputado desde que la leyenda rosarina anunció su retiro internacional, la ‘Albiceleste’ sufrió un inesperado tropiezo en casa por 1-2 en La Bombonera el pasado viernes frente a la Selección de Uruguay.

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En este estreno posterior a la era Messi, el cuadro pampero encajó un revés que pone punto final a una imbatibilidad superior a los siete años. La última ocasión en que Argentina había caído en un duelo de preparación se remontaba a marzo de 2019, cuando sucumbió 1-3 ante Venezuela, punto de partida desde el cual lograron hilvanar 30 encuentros amistosos consecutivos sin conocer la derrota.

¿Puede volver Messi a Argentina?

En este momento, el combinado sudamericano afina detalles para encarar su segundo compromiso de la Fecha FIFA de noviembre, programado para este martes 17 frente a Costa Rica. En la antesala del encuentro, Lionel Scaloni fue cuestionado durante la conferencia de prensa de este lunes sobre la posibilidad de que Lionel Messi se sume eventualmente a su cuerpo técnico como auxiliar.

Ante dicha interrogante, el estratega dejó en claro por qué todavía no visualiza al ’10’ integrando su grupo de trabajo en el corto plazo: “Yo creo que va a seguir jugando. Va a seguir jugando más allá del 2030. En la Selección ya dijo que no, pero como futbolista ojalá que siga“, afirmó el entrenador.

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"AHORA QUE NO ESTÁ WALTER" 😂 😂



La graciosa respuesta de Lionel Scaloni sobre una posibilidad de que LIONEL MESSI SEA AYUDANTE DE CAMPO en el Mundial 2030 👀



"¿Leo como ayudante? No, VA A SEGUIR JUGANDO HASTA DESPUÉS DEL 2030. Va, ojalá que siga. Igual, ahora que no está… pic.twitter.com/SmBc1O6KsA — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 16, 2026

El seleccionador argentino respondió así a la inquietud respecto a una hipotética incorporación del máximo referente histórico a la estructura de su banquillo: “Si quiere venir, no hay ningún problema. Ahora que no está Walter (Samuel), mirá… que venga”, agregó Scaloni.

Scaloni hizo alusión directa a la reciente salida del exzaguero del Inter de Milán, Walter Samuel, de sus funciones como ayudante de campo, movimiento que deja una plaza vacante con miras al proceso rumbo al Mundial 2030. Si bien Messi vivió su despedida oficial ante la afición argentina el pasado 6 de octubre en el Estadio Monumental, en un duelo amistoso frente a Benín que culminó 3-0, su vínculo contractual con el Inter Miami CF se extiende hasta diciembre de 2028, fecha en la que el astro argentino contará con 41 años de edad.

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En síntesis