Vozinha, de la gala del Balón de Oro a los entrenamientos con Colo Colo en tiempo récord

Después de una aparición fugaz en la gala del Balón de Oro en Londres, Vozinha tuvo que hacer las maletas rápido para retornar a Chile.

El impacto de Vozinha mantiene un alcance global indiscutible. El arquero caboverdiano que maravilló al planeta durante la Copa del Mundo 2026 fue una de las personalidades estelares que se dio cita en la gala del Balón de Oro 2026 celebrada en el London Palladium de Londres, Inglaterra, protagonizando una travesía exprés donde acumuló más horas a bordo de un avión que en propio suelo europeo.

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En la antesala directa del evento, específicamente la tarde del domingo 25 de octubre, Vozinha saltó como guardameta titular en el esquema de Colo-Colo para visitar a Palestino. El compromiso concluyó en horario nocturno en territorio chileno, firmando una sobresaliente actuación bajo los tres postes para salvar el empate 1-1 en favor del cuadro albo.

Nada más sonar el silbatazo final, tanto Vozinha como Aníbal Mosa, mandamás del Cacique, se trasladaron de inmediato a la terminal aérea capitalina para emprender la ruta hacia Londres y asegurar su arribo a la alfombra roja. Como punto de referencia logística, una conexión aérea directa entre Santiago de Chile y la capital británica demanda entre 14 y 15 horas y media de trayecto ininterrumpido, margen que redujo a cero cualquier posibilidad de descanso.

El referente africano vivió una velada de ensueño al formar parte de los diez finalistas seleccionados al prestigioso Trofeo Lev Yashin al mejor cancerbero de la temporada, galardón que finalmente quedó en manos del español Unai Simón tras su brillante consagración con la Furia Roja.

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Nominated for the 2026 Men's Goalkeeper of the Year ⬇️



🇲🇦 Yassine Bounou

🇧🇪 Thibaut Courtois

🇪🇸 Joan García

🇨🇭 Gregor Kobel

🇦🇷 Emiliano Martínez

🇸🇳 Édouard Mendy

🇪🇸 David Raya

🇷🇺 Matvey Safonov

🇪🇸 Unai Simón

🇨🇻 Vozinha#ballondor pic.twitter.com/WFvHYOqC5q — Ballon d'Or (@ballondor) September 8, 2026

Concluidas las acciones en el recinto londinense, en una noche que coronó a Harry Kane en la rama varonil y a Alexia Putellas en la femenil, el portero y la dirigencia del cuadro chileno no extendieron su permanencia en el Reino Unido. Durante las primeras horas del martes, el elemento de Cabo Verde abordó el vuelo de retorno para reportar de inmediato a la disciplina del equipo andino.

Vozinha casi sin tiempo de preparación

Tras una fugaz escala en la ceremonia dorada de la capital británica, se proyecta que Vozinha aterrice en territorio chileno cerca de las 20:00 horas locales. No obstante, las secuelas del desgaste físico y los tiempos de recuperación encienden focos amarillos respecto a su presencia en el siguiente compromiso oficial del conjunto colocolino.

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Producto de esta intensa travesía de más de 20 mil kilómetros entre la ida y la vuelta, el veterano guardameta se ausentó de los entrenamientos correspondientes al lunes y martes, dejándole una encrucijada táctica por resolver al estratega Fernando Ortiz. De este modo, Vozinha únicamente dispondrá de dos prácticas (miércoles y jueves) para afinar detalles antes de medirse ante la Universidad de Concepción por la liga chilena, en duelo programado para este viernes 30 de octubre.

En síntesis