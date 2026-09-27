Vozinha se cansó de la fama tras el Mundial

Vozinha ahora es uno de los porteros más reconocidos debido a las buenas actuaciones que tuvo en el Mundial 2026 tras no haber perdido ningún partido de la fase de grupos en los 90 minutos. Subió seguidores y de un momento a otro se volvió famoso, tanto que consiguió un contrato con Colo Colo en Chile, pero ahora ya no lo ve de la mejor manera.

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Vozinha extraña su antigua vida

De acuerdo con una entrevista que sostuvo conThe Observer, el guardameta caboverdiano mencionó lo siguiente: “Si me ofrecieran la vida que tengo hoy o la vida que tenía antes, elegiría la que tenía antes”, dando muestra de que el hecho de que haya adquirido fama le ha complicado la vida para poder realizar su vida cotidiana.

“He perdido mi paz y tranquilidad. Ya no tengo privacidad, o al menos mucho menos de la que tenía. Ahora salgo, voy a un restaurante, y siempre hay alguien que quiere sacarse una foto conmigo o me pide un autógrafo. O, peor, alguien me está filmando. Eso es lo que más ha cambiado en mi vida, y no creo que pueda hacer nada al respecto”. Vozinha para The Observer

Lamentablemente, esto no sólo cambió su vida, sino también la de sus seres queridos y es que se filtraron algunos videos de turistas visitando Cabo Verde, así como la casa de los padres del arquero y ahora han recibido a varias personas que cruzan ese límite y llegan como si nada pasara para pedir alguna foto que tenga que ver con él.

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“No estoy allí, así que no puedo ayudarlos. Tienen que aprender a vivir con la situación y a poner límites”, mencionó, respecto a que habrían llegado algunos seguidores a importunar a su madre para que les cuente ciertas historias. Desde esta perspectiva, Vozinha prefiere su vida anterior, pese a lo que ha podido conseguir a sus 40 años después del Mundial.

En síntesis