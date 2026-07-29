Durante el mercado de fichajes de verano, el Club América ha tenido problemas para colocar a Víctor Dávila en otro equipo y así poder obtener una plaza de NFM adicional. Mientras atraviesa la rehabilitación de su última lesión, la institución busca deprenderse del delantero chileno puesto que no es utilizado por el DT.

Publicidad

Ante esa situación, Colo Colo se había mostrado seriamente interesado en hacerse de los servicios del extremo de 28 años y había iniciado negociaciones club a club. Las partes estuvieron en diálogo durante algunas semanas; sin embargo, este miércoles de la otra pata de la mesa se bajaron de una posible operación.

Aníbal Mosa, presidente del directorio ‘Blanco y Negro’, empresa que administra a Colo Colo, descartó públicamente el potencial fichaje de Víctor Dávila definitivamente. Lo curioso fue que acusó burlonamente al Club América de querer encajarle a un futbolista que no podría jugar de inmediato, pese a haber platicado largo tiempo.

Víctor Dávila viene de una lesión severa [Foto: Getty]

Publicidad

“Se dicen muchas cosas del otro lado… pero no queremos traer jugadores lesionados a que vengan a recuperarse acá”, disparó en un tono irónico el directivo de Colo Colo. En el equipo de la Primera División de Chile conocían el estado de salud de Víctor Dávila, pero no fue sino hasta ahora que lo dieron de baja como posible alta.

En los últimos días, fuentes cercanas a Colo Colo habían asegurado que en el ‘Albo’ pretendían al jugador incluso sabiendo que tardaría en debutar a causa de su lesión. No obstante, surgió posteriormente un obstáculo -probablemente de índole económica- que hizo caer la posibilidad pese a la buena voluntad del Club América para negociar.

Con este panorama, la directiva azulcrema deberá seguir esperando ofertas mientras no puede usar ese cupo para liberarlo e incorporar un futbolista extranjero de calidad. La representación de Víctor Dávila está al tanto de las intenciones de las ‘Águilas’ y le busca posibles destinos, pero no es sencillo encontrar pretendientes.

Publicidad

La severa lesión que Víctor Dávila sufrió en el Club América:

El atacante chileno viene de padecer la peor de las lesiones para un futbolista: una rotura del ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha. Tras ser sometido a operación quirúrgica, el delantero comenzó una extensa recuperación que será de largo plazo. El América busca quitarse un contrato de un jugador que no podrá poner pronto, más allá de que corría de atrás en consideración.