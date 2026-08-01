Aunque parte de la fanaticada azulcrema soñaba con su regreso, el '10' arregló su futuro en el exterior.

Una de las ‘vedettes’ del mercado de fichajes sudamericano fue Diego Valdés, a quien se le abrieron puertas para dejar Argentina, donde todavía no ha logrado consolidarse. El chileno tuvo varios pretendientes que pujaron para llevárselo y colocarlo en sus respectivos equipos para reforzarse cara a este segundo semestre del 2026.

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Pese a su calidad indisimulable, el ‘Cirujano’ aún no ha podido ganarse un lugar en Vélez Sarsfield, actual líder del campeonato argentino. Al principio, el enganche tuvo que lidiar con una serie de lesiones que le impedían estar a disposición. No obstante, ya lleva varios meses en buena forma y así y todo no se es indiscutible.

Ante esa situación poco común para Diego Valdés por sus antecedentes, el mediapunta se mostró abierto a analizar ofertas para salir del equipo donde tiene contrato. De hecho, la propia directiva de Vélez le había dado luz verde a traer propuestas para negociar una posible transferencia, dada su falta de protagonismo.

Atentos a estas circunstancias, muchos fanáticos del Club América pidieron su regreso en las redes sociales. Aunque para otros era un ciclo cumplido, gran parte de la afición señalaba que la crisis futbolística de las ‘Águilas’ no estaba para ponerse exigentes. Así, se armó un gran revuelo virtual que llegó a oídos del entorno del jugador.

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Desafortunadamente para aquellos que se ilusionaron por los trascendidos mediáticos, Diego Valdés y Vélez llegaron a una conclusión por su futuro y no llegará al Club América. El chileno seguirá seis meses más en su equipo, buscando por fin y de una vez por todas meterse en el equipo titular para Guillermo Barros Schelotto.

Vélez busca recuperar lo invertido por Valdés [Foto: CAVS]

En los últimos días, el futbolista estuvo muy vinculado a Colo Colo pero las pretensiones de Vélez son altas. El conjunto que comanda otro ex-América, el Tano Ortiz, quiso fichar a Diego Valdés, pero el club de la Liga Argentina pedía un valor muy importante para venderlo. De ese modo, concluyeron que lo mejor era continuar juntos otro semestre.

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Del lado de la familia del enganche, siempre estará el deseo de volver a Ciudad de México, donde generaron lazos afectivos importantes. Sin embargo, muchas veces los contratos obligan a tomar decisiones deportivas que no siempre van de la mano con los intereses de los futbolistas. ¿Podrá el ’10’ recuperar su prime en Vélez Sarsfield?