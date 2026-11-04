El entrenador argentino tendría una propuesta económica que triplicaría lo que percibe actualmente en Chile. Aunque no trascendió el nombre del club interesado, en las últimas semanas su figura había sido relacionada con Tigres.

Fernando Ortiz es un entrenador argentino que conoce muy bien el futbol mexicano. Durante su carrera estuvo vinculado a distintos clubes de la Liga MX, tanto en su etapa como futbolista como en su recorrido como director técnico. Como entrenador dirigió al América, Rayados de Monterrey y Santos Laguna, aunque no consiguió conquistar ningún título en esos equipos.

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Fernando Ortíz durante su etapa en México (Getty Images)

Actualmente, el Tano se encuentra al frente de Colo Colo de Chile, donde atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera como entrenador. El equipo chileno está muy cerca de consagrarse campeón del torneo local y podría conseguirlo este próximo domingo 8 de noviembre, cuando visite a Ñublense. Si consigue la victoria, se quedará con el título del futbol chileno.

Sin embargo, su futuro en el Cacique no está asegurado. En las últimas semanas, el nombre del entrenador argentino había sido relacionado con Tigres, equipo que estaría buscando un nuevo director técnico para la temporada 2027 después de un Apertura para el olvido, en el que quedó fuera de la Liguilla.

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Mientras Colo Colo se prepara para buscar el título, desde Chile revelaron que el Tano tendría una oferta muy importante para regresar al futbol mexicano. La propuesta sería de un club que todavía no fue identificado públicamente, pero que estaría dispuesto a ofrecerle un salario muy superior al que percibe actualmente en el conjunto chileno.

¿Fernando Ortiz vuelve a México?

La información fue revelada por periodistas de ADN Radio, donde aseguraron que el entrenador ya tendría una propuesta concreta sobre la mesa para dirigir en la Liga MX a partir de 2027. Además, dieron detalles del importante ofrecimiento económico que recibió el argentino.

“Fernando Ortiz, a esta hora, tiene una oferta concreta en sus manos del fútbol mexicano. La información que yo manejo es que tiene una oferta concreta de un equipo mexicano para sentarse en el banco la próxima temporada. Y si hablamos de montos, son tres veces más de lo que gana en Colo Colo”, expresaron en ADN Radio.

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