Alineaciones de Atlante y Atlético San Luis por la Liga MX: formaciones probables

Atlante recibe a Atlético San Luis este viernes 23 de octubre desde las 21:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 14 de la Liga MX, se disputará en el Estadio Banorte. Atlante viene de ganarle 1-0 a FC Juárez y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Atlético San Luis viene de ganarle 2-1 a Querétaro y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Atlante y Atlético San Luis
Atlante (5-3-2): Óscar Jiménez, Walter Portales, Nico Carrera, Eduardo Tercero, Aaron Quirós, Edgar Saúl Jiménez Sánchez, Martín Sarrafiore, Eugenio Pizzuto, Luis Calzadilla, Luis Puente, Jhojan Julio.
Atlético San Luis (3-4-3): Gibrán Lajud, Robson Bambu, Eduardo Águila, Aldo Cruz, David Rodríguez, Óscar Macías, Sébastien Salles-Lamonge, Anderson Duarte, Benjamín Galdames, Felipe Mora, Rafa Llorente.
La previa de Atlante y Atlético San Luis: todo lo que hay que saber
- Día: viernes 23 de octubre
- Hora: 21:00 (hora de México)
- Estadio: Estadio Banorte
- Historial: 10 cruces — Atlante ganó 4, Atlético San Luis ganó 4 y empataron 2
- Último antecedente: 09/03/2019: Atlético San Luis 0-0 Atlante
- Próximo partido de Atlante: vs. Chivas, domingo 1 de noviembre
- Próximo partido de Atlético San Luis: vs. Atlas, sábado 31 de octubre