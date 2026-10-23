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Alineaciones de Atlante y Atlético San Luis por la Liga MX: formaciones probables

Atlante y Atlético San Luis se enfrentan este viernes 23 de octubre en el Estadio Banorte por la Liga MX. Las formaciones probables de los dos equipos.

Atlante vs. San Luis, Liga MX
Atlante vs. San Luis, Liga MX

Atlante recibe a Atlético San Luis este viernes 23 de octubre desde las 21:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 14 de la Liga MX, se disputará en el Estadio Banorte. Atlante viene de ganarle 1-0 a FC Juárez y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Atlético San Luis viene de ganarle 2-1 a Querétaro y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Atlante y Atlético San Luis

Atlante (5-3-2): Óscar Jiménez, Walter Portales, Nico Carrera, Eduardo Tercero, Aaron Quirós, Edgar Saúl Jiménez Sánchez, Martín Sarrafiore, Eugenio Pizzuto, Luis Calzadilla, Luis Puente, Jhojan Julio.

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Atlético San Luis (3-4-3): Gibrán Lajud, Robson Bambu, Eduardo Águila, Aldo Cruz, David Rodríguez, Óscar Macías, Sébastien Salles-Lamonge, Anderson Duarte, Benjamín Galdames, Felipe Mora, Rafa Llorente.

La previa de Atlante y Atlético San Luis: todo lo que hay que saber

  • Día: viernes 23 de octubre
  • Hora: 21:00 (hora de México)
  • Estadio: Estadio Banorte
  • Historial: 10 cruces — Atlante ganó 4, Atlético San Luis ganó 4 y empataron 2
  • Último antecedente: 09/03/2019: Atlético San Luis 0-0 Atlante
  • Próximo partido de Atlante: vs. Chivas, domingo 1 de noviembre
  • Próximo partido de Atlético San Luis: vs. Atlas, sábado 31 de octubre
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