Atlético San Luis vs. FC Juárez: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la jornada 16 de la Liga MX

Atlético San Luis y FC Juárez se enfrentan este viernes 6 de noviembre, en el Estadio Libertad Financiera, por la jornada 16 de la Liga MX. Los detalles de la televisación.

Atlético San Luis recibe a FC Juárez este viernes 6 de noviembre desde las 19:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 16 de la Liga MX, se disputará en el Estadio Libertad Financiera.

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Atlético San Luis llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero FC Juárez tratará de dar el golpe.

La actualidad de ambos equipos

Atlético San Luis perdió 0-1 como local ante Atlas en la fecha anterior. El Atleti está 13° en la tabla con 19 puntos. Antes ganó 1-0 como visitante ante Atlante.

En su último compromiso, FC Juárez ganó 3-1 como local ante Querétaro. El conjunto está 18° en la tabla con 8 puntos. Antes empató 1-1 como visitante ante Necaxa.

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El historial entre Atlético San Luis y FC Juárez

Atlético San Luis y FC Juárez se enfrentaron 20 veces en los últimos años: 6 triunfos de Atlético San Luis, 11 de FC Juárez y 3 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 26/04/2026 FC Juárez vs. Atlético San Luis 2-1 Liga MX 01/11/2025 Atlético San Luis vs. FC Juárez 1-2 Liga MX 08/03/2025 Atlético San Luis vs. FC Juárez 1-0 Liga MX 28/10/2024 FC Juárez vs. Atlético San Luis 2-4 Liga MX 08/04/2024 Atlético San Luis vs. FC Juárez 2-3 Liga MX 26/10/2023 FC Juárez vs. Atlético San Luis 3-2 Liga MX 14/04/2023 Atlético San Luis vs. FC Juárez 2-0 Liga MX 04/08/2022 FC Juárez vs. Atlético San Luis 1-1 Liga MX 21/01/2022 Atlético San Luis vs. FC Juárez 0-1 Liga MX 22/09/2021 FC Juárez vs. Atlético San Luis 1-0 Liga MX

Horario del partido

México: 19:00 hs

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Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Necaxa vs. Tijuana — viernes 6 de noviembre, 19:00 hs

Atlante vs. Santos Laguna — viernes 6 de noviembre, 21:00 hs

Atlas vs. Pachuca — sábado 7 de noviembre, 17:00 hs

Tigres vs. Cruz Azul — sábado 7 de noviembre, 19:00 hs

Toluca vs. Monterrey — sábado 7 de noviembre, 19:00 hs

Pumas UNAM vs. Club América — sábado 7 de noviembre, 21:10 hs

Querétaro vs. Puebla — domingo 8 de noviembre, 18:00 hs

León vs. Chivas — domingo 8 de noviembre, 20:10 hs

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En síntesis