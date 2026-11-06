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Atlético San Luis vs. FC Juárez: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la jornada 16 de la Liga MX

Atlético San Luis y FC Juárez se enfrentan este viernes 6 de noviembre, en el Estadio Libertad Financiera, por la jornada 16 de la Liga MX. Los detalles de la televisación.

San Luis vs. Juarez, Liga MX
San Luis vs. Juarez, Liga MX

Atlético San Luis recibe a FC Juárez este viernes 6 de noviembre desde las 19:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 16 de la Liga MX, se disputará en el Estadio Libertad Financiera.

Atlético San Luis llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero FC Juárez tratará de dar el golpe.

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La actualidad de ambos equipos

Atlético San Luis perdió 0-1 como local ante Atlas en la fecha anterior. El Atleti está 13° en la tabla con 19 puntos. Antes ganó 1-0 como visitante ante Atlante.

En su último compromiso, FC Juárez ganó 3-1 como local ante Querétaro. El conjunto está 18° en la tabla con 8 puntos. Antes empató 1-1 como visitante ante Necaxa.

El historial entre Atlético San Luis y FC Juárez

Atlético San Luis y FC Juárez se enfrentaron 20 veces en los últimos años: 6 triunfos de Atlético San Luis, 11 de FC Juárez y 3 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
26/04/2026FC Juárez vs. Atlético San Luis2-1Liga MX
01/11/2025Atlético San Luis vs. FC Juárez1-2Liga MX
08/03/2025Atlético San Luis vs. FC Juárez1-0Liga MX
28/10/2024FC Juárez vs. Atlético San Luis2-4Liga MX
08/04/2024Atlético San Luis vs. FC Juárez2-3Liga MX
26/10/2023FC Juárez vs. Atlético San Luis3-2Liga MX
14/04/2023Atlético San Luis vs. FC Juárez2-0Liga MX
04/08/2022FC Juárez vs. Atlético San Luis1-1Liga MX
21/01/2022Atlético San Luis vs. FC Juárez0-1Liga MX
22/09/2021FC Juárez vs. Atlético San Luis1-0Liga MX

Horario del partido

  • México: 19:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Necaxa vs. Tijuana — viernes 6 de noviembre, 19:00 hs
  • Atlante vs. Santos Laguna — viernes 6 de noviembre, 21:00 hs
  • Atlas vs. Pachuca — sábado 7 de noviembre, 17:00 hs
  • Tigres vs. Cruz Azul — sábado 7 de noviembre, 19:00 hs
  • Toluca vs. Monterrey — sábado 7 de noviembre, 19:00 hs
  • Pumas UNAM vs. Club América — sábado 7 de noviembre, 21:10 hs
  • Querétaro vs. Puebla — domingo 8 de noviembre, 18:00 hs
  • León vs. Chivas — domingo 8 de noviembre, 20:10 hs

En síntesis

  • Atlético San Luis y FC Juárez se enfrentan este viernes 6 de noviembre por la jornada 16 de la Liga MX.
  • El partido se transmitirá por ESPN, Disney+ Premium y ViX.
  • Atlético San Luis suma 19 puntos en el torneo.
  • FC Juárez suma 8 puntos en el torneo.
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