Atlético San Luis vs. FC Juárez: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la jornada 16 de la Liga MX

Atlético San Luis recibe a FC Juárez este viernes 6 de noviembre desde las 19:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 16 de la Liga MX, se disputará en el Estadio Libertad Financiera.
Atlético San Luis llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero FC Juárez tratará de dar el golpe.
La actualidad de ambos equipos
Atlético San Luis perdió 0-1 como local ante Atlas en la fecha anterior. El Atleti está 13° en la tabla con 19 puntos. Antes ganó 1-0 como visitante ante Atlante.
En su último compromiso, FC Juárez ganó 3-1 como local ante Querétaro. El conjunto está 18° en la tabla con 8 puntos. Antes empató 1-1 como visitante ante Necaxa.
El historial entre Atlético San Luis y FC Juárez
Atlético San Luis y FC Juárez se enfrentaron 20 veces en los últimos años: 6 triunfos de Atlético San Luis, 11 de FC Juárez y 3 empates.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|26/04/2026
|FC Juárez vs. Atlético San Luis
|2-1
|Liga MX
|01/11/2025
|Atlético San Luis vs. FC Juárez
|1-2
|Liga MX
|08/03/2025
|Atlético San Luis vs. FC Juárez
|1-0
|Liga MX
|28/10/2024
|FC Juárez vs. Atlético San Luis
|2-4
|Liga MX
|08/04/2024
|Atlético San Luis vs. FC Juárez
|2-3
|Liga MX
|26/10/2023
|FC Juárez vs. Atlético San Luis
|3-2
|Liga MX
|14/04/2023
|Atlético San Luis vs. FC Juárez
|2-0
|Liga MX
|04/08/2022
|FC Juárez vs. Atlético San Luis
|1-1
|Liga MX
|21/01/2022
|Atlético San Luis vs. FC Juárez
|0-1
|Liga MX
|22/09/2021
|FC Juárez vs. Atlético San Luis
|1-0
|Liga MX
Horario del partido
- México: 19:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: ESPN, Disney+ Premium, ViX
- Estados Unidos: ViX
- Sudamérica: Disney+ Premium
- Centroamérica: Disney+ Premium
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Necaxa vs. Tijuana — viernes 6 de noviembre, 19:00 hs
- Atlante vs. Santos Laguna — viernes 6 de noviembre, 21:00 hs
- Atlas vs. Pachuca — sábado 7 de noviembre, 17:00 hs
- Tigres vs. Cruz Azul — sábado 7 de noviembre, 19:00 hs
- Toluca vs. Monterrey — sábado 7 de noviembre, 19:00 hs
- Pumas UNAM vs. Club América — sábado 7 de noviembre, 21:10 hs
- Querétaro vs. Puebla — domingo 8 de noviembre, 18:00 hs
- León vs. Chivas — domingo 8 de noviembre, 20:10 hs
En síntesis
- Atlético San Luis y FC Juárez se enfrentan este viernes 6 de noviembre por la jornada 16 de la Liga MX.
- El partido se transmitirá por ESPN, Disney+ Premium y ViX.
- Atlético San Luis suma 19 puntos en el torneo.
- FC Juárez suma 8 puntos en el torneo.