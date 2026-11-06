Alineaciones de Atlético San Luis y FC Juárez por la Liga MX: formaciones probables

Atlético San Luis recibe a FC Juárez este viernes 6 de noviembre desde las 19:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 16 de la Liga MX, se disputará en el Estadio Libertad Financiera. Atlético San Luis viene de caer 0-1 ante Atlas y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. FC Juárez viene de ganarle 3-1 a Querétaro y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Atlético San Luis y FC Juárez
Atlético San Luis (3-4-3): Gibrán Lajud, Robson Bambu, Eduardo Águila, Aldo Cruz, Benjamín Galdames, Óscar Macías, Sébastien Salles-Lamonge, Anderson Duarte, David Rodríguez, Felipe Mora, Rafa Llorente.
FC Juárez (4-2-3-1): Sebastián Jurado, Francisco Nevárez, Gilberto Sepúlveda, Daniel Piña, Eder López, Denzell García, Guilherme Castilho, Rodrigo Dourado, Madson, Óscar Estupiñán, Leonardo Rodríguez. DT: Gustavo Lema.
Bajas y ausentes de Atlético San Luis y FC Juárez
Atlético San Luis:
- Jesús Medina (lesión de rodilla)
- João Pedro Galvão (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a mediados de enero de 2027)
FC Juárez:
- Ían Jairo Torres (golpe)
- Ettson Ayón (golpe)
- Lucas Romero (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a principios de abril de 2027)
- Bryan Romero (lesión de rodilla)
La previa de Atlético San Luis y FC Juárez: todo lo que hay que saber
- Día: viernes 6 de noviembre
- Hora: 19:00 (hora de México)
- Estadio: Estadio Libertad Financiera
- Historial: 20 cruces — Atlético San Luis ganó 6, FC Juárez ganó 11 y empataron 3
- Último antecedente: 26/04/2026: FC Juárez 2-1 Atlético San Luis
- Próximo partido de Atlético San Luis: vs. Puebla, sábado 21 de noviembre
- Próximo partido de FC Juárez: vs. Atlas, sábado 21 de noviembre