Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Liga MX

Alineaciones de Atlético San Luis y FC Juárez por la Liga MX: formaciones probables

Atlético San Luis y FC Juárez se enfrentan este viernes 6 de noviembre en el Estadio Libertad Financiera por la Liga MX. Las formaciones probables de los dos equipos.

San Luis vs. Juarez, Liga MX
San Luis vs. Juarez, Liga MX

Atlético San Luis recibe a FC Juárez este viernes 6 de noviembre desde las 19:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 16 de la Liga MX, se disputará en el Estadio Libertad Financiera. Atlético San Luis viene de caer 0-1 ante Atlas y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. FC Juárez viene de ganarle 3-1 a Querétaro y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Atlético San Luis y FC Juárez

Atlético San Luis (3-4-3): Gibrán Lajud, Robson Bambu, Eduardo Águila, Aldo Cruz, Benjamín Galdames, Óscar Macías, Sébastien Salles-Lamonge, Anderson Duarte, David Rodríguez, Felipe Mora, Rafa Llorente.

+ Seguinos en

FC Juárez (4-2-3-1): Sebastián Jurado, Francisco Nevárez, Gilberto Sepúlveda, Daniel Piña, Eder López, Denzell García, Guilherme Castilho, Rodrigo Dourado, Madson, Óscar Estupiñán, Leonardo Rodríguez. DT: Gustavo Lema.

Bajas y ausentes de Atlético San Luis y FC Juárez

Atlético San Luis:

  • Jesús Medina (lesión de rodilla)
  • João Pedro Galvão (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a mediados de enero de 2027)

FC Juárez:

  • Ían Jairo Torres (golpe)
  • Ettson Ayón (golpe)
  • Lucas Romero (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a principios de abril de 2027)
  • Bryan Romero (lesión de rodilla)

La previa de Atlético San Luis y FC Juárez: todo lo que hay que saber

  • Día: viernes 6 de noviembre
  • Hora: 19:00 (hora de México)
  • Estadio: Estadio Libertad Financiera
  • Historial: 20 cruces — Atlético San Luis ganó 6, FC Juárez ganó 11 y empataron 3
  • Último antecedente: 26/04/2026: FC Juárez 2-1 Atlético San Luis
  • Próximo partido de Atlético San Luis: vs. Puebla, sábado 21 de noviembre
  • Próximo partido de FC Juárez: vs. Atlas, sábado 21 de noviembre
Bolavip México
Bolavip México
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones