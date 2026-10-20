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Alineaciones de Chivas y Necaxa por la Liga MX: formaciones probables

Chivas y Necaxa se enfrentan este martes 20 de octubre en el Estadio Akron por la Liga MX. Las formaciones probables de los dos equipos.

Guadalajara vs. Necaxa, Liga MX
Guadalajara vs. Necaxa, Liga MX

Chivas recibe a Necaxa este martes 20 de octubre desde las 18:07 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 13 de la Liga MX, se disputará en el Estadio Akron. Chivas viene de empatar 1-1 con Tigres y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Necaxa viene de caer 0-2 ante Atlas y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Chivas y Necaxa

Chivas (3-4-2-1): Raúl Rangel, Daniel Aguirre, Diego Campillo, Luis Gabriel Rey, Roberto Alvarado, Richard Ledezma, Omar Govea, Fernando González, Efraín Álvarez, Leonel Calderón, Ángel Sepúlveda. DT: Gabriel Milito.

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Necaxa (4-1-4-1): Javier Orantes, Emilio Martínez, Diego Ochoa, Agustín Oliveros, Carlos Vargas, Miguel Rodríguez, Danny Leyva, Pedro Pedraza, Matías Espíndola, Owen González, Julián Carranza. DT: Juan Reynoso.

La previa de Chivas y Necaxa: todo lo que hay que saber

  • Día: martes 20 de octubre
  • Hora: 18:07 (hora de México)
  • Estadio: Estadio Akron
  • Historial: 39 cruces — Chivas ganó 21, Necaxa ganó 8 y empataron 10
  • Último antecedente: 23/04/2026: Necaxa 0-0 Chivas
  • Próximo partido de Chivas: vs. Monterrey, domingo 25 de octubre
  • Próximo partido de Necaxa: vs. FC Juárez, sábado 24 de octubre
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