Alineaciones de Chivas y Necaxa por la Liga MX: formaciones probables

Chivas recibe a Necaxa este martes 20 de octubre desde las 18:07 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 13 de la Liga MX, se disputará en el Estadio Akron. Chivas viene de empatar 1-1 con Tigres y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Necaxa viene de caer 0-2 ante Atlas y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Chivas y Necaxa
Chivas (3-4-2-1): Raúl Rangel, Daniel Aguirre, Diego Campillo, Luis Gabriel Rey, Roberto Alvarado, Richard Ledezma, Omar Govea, Fernando González, Efraín Álvarez, Leonel Calderón, Ángel Sepúlveda. DT: Gabriel Milito.
Necaxa (4-1-4-1): Javier Orantes, Emilio Martínez, Diego Ochoa, Agustín Oliveros, Carlos Vargas, Miguel Rodríguez, Danny Leyva, Pedro Pedraza, Matías Espíndola, Owen González, Julián Carranza. DT: Juan Reynoso.
La previa de Chivas y Necaxa: todo lo que hay que saber
- Día: martes 20 de octubre
- Hora: 18:07 (hora de México)
- Estadio: Estadio Akron
- Historial: 39 cruces — Chivas ganó 21, Necaxa ganó 8 y empataron 10
- Último antecedente: 23/04/2026: Necaxa 0-0 Chivas
- Próximo partido de Chivas: vs. Monterrey, domingo 25 de octubre
- Próximo partido de Necaxa: vs. FC Juárez, sábado 24 de octubre