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Alineaciones de Necaxa y Tijuana por la Liga MX: formaciones probables

Necaxa y Tijuana se enfrentan este viernes 6 de noviembre en el Estadio Victoria por la Liga MX. Las formaciones probables de los dos equipos.

Necaxa vs. Tijuana de Caliente, Liga MX
Necaxa vs. Tijuana de Caliente, Liga MX

Necaxa recibe a Tijuana este viernes 6 de noviembre desde las 19:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 16 de la Liga MX, se disputará en el Estadio Victoria. Necaxa viene de caer 0-1 ante Santos Laguna y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Tijuana viene de empatar 3-3 con Monterrey y acumula 1 triunfo, 2 empates en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Necaxa y Tijuana

Necaxa (4-1-4-1): Javier Orantes, Raúl Martínez, Kaiky Naves, Agustín Oliveros, Diego Ochoa, Miguel Rodríguez, Danny Leyva, Lorenzo Faravelli, Owen González, Mauro Zaleta, Juan Valencia. DT: Juan Reynoso.

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Tijuana (5-4-1): José Rodríguez, Rafael Fernández, Jesús Gómez, Jackson Porozo, Unai Bilbao, Jesús Vega, Gilberto Mora, Ignacio Rivero, Iván Tona, Adonis Preciado, Elias Manoel. DT: Sebastián Abreu.

Bajas y ausentes de Necaxa y Tijuana

Necaxa:

  • Javier Ruiz (golpe)
  • Alexis Peña (lesión)

Tijuana:

  • Jesús Alejandro Gómez (expulsión)

La previa de Necaxa y Tijuana: todo lo que hay que saber

  • Día: viernes 6 de noviembre
  • Hora: 19:00 (hora de México)
  • Estadio: Estadio Victoria
  • Historial: 28 cruces — Necaxa ganó 11, Tijuana ganó 11 y empataron 7
  • Último antecedente: 21/03/2026: Necaxa 3-0 Tijuana
  • Próximo partido de Necaxa: vs. Querétaro, lunes 23 de noviembre
  • Próximo partido de Tijuana: vs. Atlante, sábado 21 de noviembre
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