Alineaciones de Necaxa y Tijuana por la Liga MX: formaciones probables

Necaxa recibe a Tijuana este viernes 6 de noviembre desde las 19:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 16 de la Liga MX, se disputará en el Estadio Victoria. Necaxa viene de caer 0-1 ante Santos Laguna y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Tijuana viene de empatar 3-3 con Monterrey y acumula 1 triunfo, 2 empates en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Necaxa y Tijuana
Necaxa (4-1-4-1): Javier Orantes, Raúl Martínez, Kaiky Naves, Agustín Oliveros, Diego Ochoa, Miguel Rodríguez, Danny Leyva, Lorenzo Faravelli, Owen González, Mauro Zaleta, Juan Valencia. DT: Juan Reynoso.
Tijuana (5-4-1): José Rodríguez, Rafael Fernández, Jesús Gómez, Jackson Porozo, Unai Bilbao, Jesús Vega, Gilberto Mora, Ignacio Rivero, Iván Tona, Adonis Preciado, Elias Manoel. DT: Sebastián Abreu.
Bajas y ausentes de Necaxa y Tijuana
Necaxa:
- Javier Ruiz (golpe)
- Alexis Peña (lesión)
Tijuana:
- Jesús Alejandro Gómez (expulsión)
La previa de Necaxa y Tijuana: todo lo que hay que saber
- Día: viernes 6 de noviembre
- Hora: 19:00 (hora de México)
- Estadio: Estadio Victoria
- Historial: 28 cruces — Necaxa ganó 11, Tijuana ganó 11 y empataron 7
- Último antecedente: 21/03/2026: Necaxa 3-0 Tijuana
- Próximo partido de Necaxa: vs. Querétaro, lunes 23 de noviembre
- Próximo partido de Tijuana: vs. Atlante, sábado 21 de noviembre