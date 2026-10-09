Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Liga MX

Alineaciones de Club América y Monterrey por la Liga MX: formaciones probables

Club América y Monterrey se enfrentan este sábado 10 de octubre en el Estadio Banorte por la Liga MX. Las formaciones probables de los dos equipos.

CF America vs. Monterrey, Liga MX
CF America vs. Monterrey, Liga MX

Se viene Club América vs. Monterrey este sábado 10 de octubre en el Estadio Banorte desde las 21:10 hora de México por la Liga MX: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

Cómo llegan Club América y Monterrey

Club América viene de ganarle 4-2 a Necaxa y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

+ Seguinos en

Monterrey viene de caer 2-4 ante Atlante y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Club América y Monterrey

Club América (4-2-3-1): Rodolfo Cota, Cristian Borja, Miguel Vazquez, Emilio Lara, Dagoberto Espinoza, Carlos Álvarez, Edwin Cerrillo, Erick Sanchez, Henry Martin, Miguel Borja, Alex Zendejas. DT: Guillermo Almada.

Monterrey (4-2-3-1): Esteban Andrada, Gerardo Arteaga, Alonso Aceves, Carlos Salcedo, Ricardo Chavez, Cesar Garza, Fidel Ambriz, Óliver Torres, Hugo Cuypers, Jesus Corona, Luca Orellano. DT: Matias Almeyda.

Suplentes de Club América: Luis Malagon, Kevin Alvarez, Santiago Bueno, Santiago Ramos Mingo, Alexis Gutierrez, Franco Rossano, Ramon Juarez, Alejandro Cardenas, Derek Jimenez, Icarus.

Suplentes de Monterrey: Diego Rossi, Iker Fimbres, Erick Aguirre, Luis Reyes, Luis Cardenas, Roberto De la Rosa, Jorge Rodriguez, Uros Djurdjevic, Stefan Medina, Omar Galvez.

La previa de Club América y Monterrey: todo lo que hay que saber

  • Día: sábado 10 de octubre
  • Hora: 21:10 (hora de México)
  • Estadio: Estadio Banorte
  • Historial: 69 cruces — Club América ganó 25, Monterrey ganó 27 y empataron 20
  • Último antecedente: 03/09/2026: Club América 2-2 Monterrey
  • Próximo partido de Club América: vs. León, domingo 18 de octubre
  • Próximo partido de Monterrey: vs. Pachuca, lunes 19 de octubre
Bolavip México
Bolavip México
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones