Alineaciones de Club América y Monterrey por la Liga MX: formaciones probables

Se viene Club América vs. Monterrey este sábado 10 de octubre en el Estadio Banorte desde las 21:10 hora de México por la Liga MX: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Cómo llegan Club América y Monterrey
Club América viene de ganarle 4-2 a Necaxa y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Monterrey viene de caer 2-4 ante Atlante y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Club América y Monterrey
Club América (4-2-3-1): Rodolfo Cota, Cristian Borja, Miguel Vazquez, Emilio Lara, Dagoberto Espinoza, Carlos Álvarez, Edwin Cerrillo, Erick Sanchez, Henry Martin, Miguel Borja, Alex Zendejas. DT: Guillermo Almada.
Monterrey (4-2-3-1): Esteban Andrada, Gerardo Arteaga, Alonso Aceves, Carlos Salcedo, Ricardo Chavez, Cesar Garza, Fidel Ambriz, Óliver Torres, Hugo Cuypers, Jesus Corona, Luca Orellano. DT: Matias Almeyda.
Suplentes de Club América: Luis Malagon, Kevin Alvarez, Santiago Bueno, Santiago Ramos Mingo, Alexis Gutierrez, Franco Rossano, Ramon Juarez, Alejandro Cardenas, Derek Jimenez, Icarus.
Suplentes de Monterrey: Diego Rossi, Iker Fimbres, Erick Aguirre, Luis Reyes, Luis Cardenas, Roberto De la Rosa, Jorge Rodriguez, Uros Djurdjevic, Stefan Medina, Omar Galvez.
La previa de Club América y Monterrey: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 10 de octubre
- Hora: 21:10 (hora de México)
- Estadio: Estadio Banorte
- Historial: 69 cruces — Club América ganó 25, Monterrey ganó 27 y empataron 20
- Último antecedente: 03/09/2026: Club América 2-2 Monterrey
- Próximo partido de Club América: vs. León, domingo 18 de octubre
- Próximo partido de Monterrey: vs. Pachuca, lunes 19 de octubre