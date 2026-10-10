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Dónde ver EN VIVO Club América vs. Monterrey por la jornada 10 de la Liga MX: TV y streaming online

Club América y Monterrey se enfrentan este sábado 10 de octubre, en el Estadio Banorte, por la jornada 10 de la Liga MX. Los detalles de la televisación.

CF America vs. Monterrey, Liga MX
CF America vs. Monterrey, Liga MX

Club América recibe a Monterrey este sábado 10 de octubre en el Estadio Banorte por la décima jornada de la Liga MX.

Club América llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Monterrey tratará de dar el golpe.

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Horario del partido

  • México: 21:10 hs

Por dónde ver el partido

  • México: Canal 5 Televisa, TUDN, TUDN En Vivo, ViX
  • Estados Unidos: Paramount+, TUDN, Univision, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, ViX, CBS Sports Golazo
  • Centroamérica: TUDN

La actualidad de ambos equipos

En su último compromiso, Club América ganó 4-2 como visitante ante Necaxa. El conjunto lidera la tabla con 20 puntos. Antes empató 2-2 como local ante Guadalajara.

Monterrey viene de perder 2-4 como visitante ante Atlante. Monterrey ocupa el puesto 10 con 13 puntos. Antes ganó 1-0 como local ante Cruz Azul.

El historial entre Club América y Monterrey

Club América y Monterrey se enfrentaron 69 veces en los últimos años: 25 triunfos de Club América, 27 de Monterrey y 20 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
03/09/2026Club América vs. Monterrey2-2Leagues Cup
08/02/2026Club América vs. Monterrey1-0Liga MX
29/11/2025Club América vs. Monterrey2-1Liga MX
27/11/2025Monterrey vs. Club América2-0Liga MX
21/09/2025Monterrey vs. Club América2-2Liga MX
17/04/2025Monterrey vs. Club América1-0Liga MX
16/12/2024Monterrey vs. Club América1-1Liga MX
13/12/2024Club América vs. Monterrey2-1Liga MX
28/10/2024Club América vs. Monterrey2-1Liga MX
04/02/2024Club América vs. Monterrey1-1Liga MX

Tabla de posiciones

En síntesis

  • Club América y Monterrey se enfrentan este sábado 10 de octubre por la jornada 10 de la Liga MX.
  • El partido se transmitirá por Canal 5 Televisa, TUDN, TUDN En Vivo y ViX.
  • Club América suma 20 puntos en el torneo.
  • Monterrey suma 13 puntos en el torneo.
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