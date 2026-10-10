Dónde ver EN VIVO Club América vs. Monterrey por la jornada 10 de la Liga MX: TV y streaming online

Club América y Monterrey se enfrentan este sábado 10 de octubre, en el Estadio Banorte, por la jornada 10 de la Liga MX. Los detalles de la televisación.

Club América recibe a Monterrey este sábado 10 de octubre en el Estadio Banorte por la décima jornada de la Liga MX.

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Club América llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Monterrey tratará de dar el golpe.

Horario del partido

México: 21:10 hs

Por dónde ver el partido

México: Canal 5 Televisa, TUDN, TUDN En Vivo, ViX

Canal 5 Televisa, TUDN, TUDN En Vivo, ViX Estados Unidos: Paramount+, TUDN, Univision, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, ViX, CBS Sports Golazo

Paramount+, TUDN, Univision, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, ViX, CBS Sports Golazo Centroamérica: TUDN

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La actualidad de ambos equipos

En su último compromiso, Club América ganó 4-2 como visitante ante Necaxa. El conjunto lidera la tabla con 20 puntos. Antes empató 2-2 como local ante Guadalajara.

Monterrey viene de perder 2-4 como visitante ante Atlante. Monterrey ocupa el puesto 10 con 13 puntos. Antes ganó 1-0 como local ante Cruz Azul.

El historial entre Club América y Monterrey

Club América y Monterrey se enfrentaron 69 veces en los últimos años: 25 triunfos de Club América, 27 de Monterrey y 20 empates.

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Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 03/09/2026 Club América vs. Monterrey 2-2 Leagues Cup 08/02/2026 Club América vs. Monterrey 1-0 Liga MX 29/11/2025 Club América vs. Monterrey 2-1 Liga MX 27/11/2025 Monterrey vs. Club América 2-0 Liga MX 21/09/2025 Monterrey vs. Club América 2-2 Liga MX 17/04/2025 Monterrey vs. Club América 1-0 Liga MX 16/12/2024 Monterrey vs. Club América 1-1 Liga MX 13/12/2024 Club América vs. Monterrey 2-1 Liga MX 28/10/2024 Club América vs. Monterrey 2-1 Liga MX 04/02/2024 Club América vs. Monterrey 1-1 Liga MX

Tabla de posiciones

En síntesis

Club América y Monterrey se enfrentan este sábado 10 de octubre por la jornada 10 de la Liga MX.

se enfrentan este sábado 10 de octubre por la jornada 10 de la Liga MX. El partido se transmitirá por Canal 5 Televisa , TUDN , TUDN En Vivo y ViX .

, , y . Club América suma 20 puntos en el torneo.

suma 20 puntos en el torneo. Monterrey suma 13 puntos en el torneo.