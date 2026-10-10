Dónde ver EN VIVO Club América vs. Monterrey por la jornada 10 de la Liga MX: TV y streaming online

Club América recibe a Monterrey este sábado 10 de octubre en el Estadio Banorte por la décima jornada de la Liga MX.
Club América llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Monterrey tratará de dar el golpe.
Horario del partido
- México: 21:10 hs
Por dónde ver el partido
- México: Canal 5 Televisa, TUDN, TUDN En Vivo, ViX
- Estados Unidos: Paramount+, TUDN, Univision, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, ViX, CBS Sports Golazo
- Centroamérica: TUDN
La actualidad de ambos equipos
En su último compromiso, Club América ganó 4-2 como visitante ante Necaxa. El conjunto lidera la tabla con 20 puntos. Antes empató 2-2 como local ante Guadalajara.
Monterrey viene de perder 2-4 como visitante ante Atlante. Monterrey ocupa el puesto 10 con 13 puntos. Antes ganó 1-0 como local ante Cruz Azul.
El historial entre Club América y Monterrey
Club América y Monterrey se enfrentaron 69 veces en los últimos años: 25 triunfos de Club América, 27 de Monterrey y 20 empates.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|03/09/2026
|Club América vs. Monterrey
|2-2
|Leagues Cup
|08/02/2026
|Club América vs. Monterrey
|1-0
|Liga MX
|29/11/2025
|Club América vs. Monterrey
|2-1
|Liga MX
|27/11/2025
|Monterrey vs. Club América
|2-0
|Liga MX
|21/09/2025
|Monterrey vs. Club América
|2-2
|Liga MX
|17/04/2025
|Monterrey vs. Club América
|1-0
|Liga MX
|16/12/2024
|Monterrey vs. Club América
|1-1
|Liga MX
|13/12/2024
|Club América vs. Monterrey
|2-1
|Liga MX
|28/10/2024
|Club América vs. Monterrey
|2-1
|Liga MX
|04/02/2024
|Club América vs. Monterrey
|1-1
|Liga MX
Tabla de posiciones
En síntesis
- Club América y Monterrey se enfrentan este sábado 10 de octubre por la jornada 10 de la Liga MX.
- El partido se transmitirá por Canal 5 Televisa, TUDN, TUDN En Vivo y ViX.
- Club América suma 20 puntos en el torneo.
- Monterrey suma 13 puntos en el torneo.