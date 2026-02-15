Es tendencia:
logotipo del encabezado
Rayados

¿Cuándo regresará Anthony Martial con Rayados tras su luxación de hombro?

Rayados ya dio a conocer el parte médico de Anthony Martial y estos son los partidos que se perdería.

Por Marilyn Rebollo

Sigue a Bolavip en Google!
Cuándo volverá Anthony Martial con Rayados
© Getty ImagesCuándo volverá Anthony Martial con Rayados

El día de ayer cuando se llevó a cabo el duelo entre Rayados y León, Anthony Martial tuvo que abandonar el campo por una luxación de hombro derecho. Por un momento no parecía algo grave, hasta que más tarde no se mantuvo en el estadio, sino que salió en una ambulancia para que le realizaran los estudios pertinentes.

Publicidad

Ayer, en la conferencia de prensa, se determinó justamente que no había sido una fractura, sino que parecía que el hombro se había salido de su lugar cuando el jugador intentó apoyarse, pero que aún se necesitaba revisar con los especialistas lo que pasaría con él. De esta manera, se confirmó la situación este domingo.

Mediante un comunicado por parte del conjunto de Monterrey se reveló que el futbolista habría sufrido una luxación, por lo que de acuerdo con su evolución estaría regresando al equipo. No dieron una fecha estimada debido a que aún tienen que evaluarlo con la actividad y tomando en cuenta que muchas ocasiones los jugadores recaen.

“El Club de Futbol Monterrey informa que el jugador Anthony Martial sufrió una luxación en el hombro derecho, durante el partido de la Jornada 6 contra León en el Estadio BBVA. El pronóstico de recuperación de Anthony está sujeto a evolución.”

Comunicado oficial de Rayados
Publicidad

De acuerdo con información de especialistas un hombro dislocado toma entre 6 semanas y 3 meses para actividades cotidianas. El problema es que para recuperar fuerza y demás serían más de 6 meses. Por el momento, en el tema de inmovilización podría estar entre 1 a 3 semanas, por lo que podría perderse el torneo completo.

Anthony Martial abandona el Gigante de Acero en ambulancia tras su lesión en el Rayados vs León

ver también

Anthony Martial abandona el Gigante de Acero en ambulancia tras su lesión en el Rayados vs León

En síntesis

  • Anthony Martial sufrió una luxación en el hombro derecho durante el partido contra León.
  • El Club de Futbol Monterrey confirmó que el regreso del futbolista dependerá de su evolución.
  • La recuperación de esta lesión podría tomar entre 6 semanas y 3 meses de actividad.
Marilyn Rebollo
Marilyn Rebollo
Lee también
Tragedia en el Estadio BBVA a meses del Mundial 2026
Mundial 2026

Tragedia en el Estadio BBVA a meses del Mundial 2026

Juego de Leyendas: Mexicanos vencen a internacionales
Mundial 2026

Juego de Leyendas: Mexicanos vencen a internacionales

La exigencia táctica que solicita Torrent a los jugadores de Rayados
Rayados de Monterrey

La exigencia táctica que solicita Torrent a los jugadores de Rayados

Kiana Palacios dejaría al América Femenil
América

Kiana Palacios dejaría al América Femenil

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo