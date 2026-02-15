El día de ayer cuando se llevó a cabo el duelo entre Rayados y León, Anthony Martial tuvo que abandonar el campo por una luxación de hombro derecho. Por un momento no parecía algo grave, hasta que más tarde no se mantuvo en el estadio, sino que salió en una ambulancia para que le realizaran los estudios pertinentes.

Ayer, en la conferencia de prensa, se determinó justamente que no había sido una fractura, sino que parecía que el hombro se había salido de su lugar cuando el jugador intentó apoyarse, pero que aún se necesitaba revisar con los especialistas lo que pasaría con él. De esta manera, se confirmó la situación este domingo.

Mediante un comunicado por parte del conjunto de Monterrey se reveló que el futbolista habría sufrido una luxación, por lo que de acuerdo con su evolución estaría regresando al equipo. No dieron una fecha estimada debido a que aún tienen que evaluarlo con la actividad y tomando en cuenta que muchas ocasiones los jugadores recaen.

“El Club de Futbol Monterrey informa que el jugador Anthony Martial sufrió una luxación en el hombro derecho, durante el partido de la Jornada 6 contra León en el Estadio BBVA. El pronóstico de recuperación de Anthony está sujeto a evolución.” Comunicado oficial de Rayados

De acuerdo con información de especialistas un hombro dislocado toma entre 6 semanas y 3 meses para actividades cotidianas. El problema es que para recuperar fuerza y demás serían más de 6 meses. Por el momento, en el tema de inmovilización podría estar entre 1 a 3 semanas, por lo que podría perderse el torneo completo.

