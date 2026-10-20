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Alineaciones de FC Juárez y Atlante por la Liga MX: formaciones probables

FC Juárez y Atlante se enfrentan este martes 20 de octubre en el Estadio Olimpico Benito Juárez por la Liga MX. Las formaciones probables de los dos equipos.

Juarez vs. Atlante, Liga MX
Juarez vs. Atlante, Liga MX

FC Juárez recibe a Atlante este martes 20 de octubre desde las 19:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 13 de la Liga MX, se disputará en el Estadio Olimpico Benito Juárez. FC Juárez viene de caer 0-5 ante Cruz Azul y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Atlante viene de caer 1-2 ante Pumas UNAM y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de FC Juárez y Atlante

FC Juárez (4-2-3-1): Sebastián Jurado, Francisco Nevárez, Jesús Murillo, Gilberto Sepúlveda, Daniel Piña, Denzell García, Guilherme Castilho, Rodrigo Dourado, Madson, Óscar Estupiñán, José Luis Rodríguez. DT: Gustavo Lema.

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Atlante (5-3-2): Óscar Jiménez, Walter Portales, Nico Carrera, Eduardo Tercero, Aaron Quirós, Edgar Saúl Jiménez Sánchez, Martín Sarrafiore, Eugenio Pizzuto, Luis Calzadilla, Luis Puente, Jhojan Julio.

La previa de FC Juárez y Atlante: todo lo que hay que saber

  • Día: martes 20 de octubre
  • Hora: 19:00 (hora de México)
  • Estadio: Estadio Olimpico Benito Juárez
  • Historial: 13 cruces — FC Juárez ganó 6, Atlante ganó 6 y empataron 1
  • Último antecedente: 28/06/2026: FC Juárez 2-0 Atlante
  • Próximo partido de FC Juárez: vs. Necaxa, sábado 24 de octubre
  • Próximo partido de Atlante: vs. Atlético San Luis, sábado 24 de octubre
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