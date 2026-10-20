Alineaciones de FC Juárez y Atlante por la Liga MX: formaciones probables

FC Juárez recibe a Atlante este martes 20 de octubre desde las 19:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 13 de la Liga MX, se disputará en el Estadio Olimpico Benito Juárez. FC Juárez viene de caer 0-5 ante Cruz Azul y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Atlante viene de caer 1-2 ante Pumas UNAM y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de FC Juárez y Atlante
FC Juárez (4-2-3-1): Sebastián Jurado, Francisco Nevárez, Jesús Murillo, Gilberto Sepúlveda, Daniel Piña, Denzell García, Guilherme Castilho, Rodrigo Dourado, Madson, Óscar Estupiñán, José Luis Rodríguez. DT: Gustavo Lema.
Atlante (5-3-2): Óscar Jiménez, Walter Portales, Nico Carrera, Eduardo Tercero, Aaron Quirós, Edgar Saúl Jiménez Sánchez, Martín Sarrafiore, Eugenio Pizzuto, Luis Calzadilla, Luis Puente, Jhojan Julio.
La previa de FC Juárez y Atlante: todo lo que hay que saber
- Día: martes 20 de octubre
- Hora: 19:00 (hora de México)
- Estadio: Estadio Olimpico Benito Juárez
- Historial: 13 cruces — FC Juárez ganó 6, Atlante ganó 6 y empataron 1
- Último antecedente: 28/06/2026: FC Juárez 2-0 Atlante
- Próximo partido de FC Juárez: vs. Necaxa, sábado 24 de octubre
- Próximo partido de Atlante: vs. Atlético San Luis, sábado 24 de octubre