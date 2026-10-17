Alineaciones de Guadalajara y Tigres por la Liga MX: formaciones probables

Guadalajara recibe a Tigres este sábado 17 de octubre desde las 17:07 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la Liga MX, se disputará en el Estadio Akron. Guadalajara viene de empatar 1-1 con Atlas y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Tigres viene de ganarle 3-2 a Toluca y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Guadalajara y Tigres
Guadalajara (3-4-2-1): Raúl Rangel, Daniel Aguirre, José Castillo, Luis Gabriel Rey, Roberto Alvarado, Richard Ledezma, Omar Govea, Fernando González, Ricardo Marín, Hugo Camberos, Ángel Sepúlveda. DT: Gabriel Milito.
Tigres (4-2-3-1): Nahuel Guzmán, Alan Franco, Joaquim, Rafael Guerrero, Jesús Garza, Fernando Gorriarán, Emiliano Gómez, César Araújo, Diego Laínez, Rodrigo Aguirre, Mauro Laínez. DT: Víctor Vucetich.
La previa de Guadalajara y Tigres: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 17 de octubre
- Hora: 17:07 (hora de México)
- Estadio: Estadio Akron
- Historial: 63 cruces — Guadalajara ganó 19, Tigres ganó 23 y empataron 21
- Último antecedente: 10/05/2026: Guadalajara 2-0 Tigres
- Próximo partido de Guadalajara: vs. Necaxa, miércoles 21 de octubre
- Próximo partido de Tigres: vs. León, miércoles 21 de octubre