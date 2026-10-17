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Alineaciones de Guadalajara y Tigres por la Liga MX: formaciones probables

Guadalajara y Tigres se enfrentan este sábado 17 de octubre en el Estadio Akron por la Liga MX. Las formaciones probables de los dos equipos.

Guadalajara vs. Tigres, Liga MX
Guadalajara vs. Tigres, Liga MX

Guadalajara recibe a Tigres este sábado 17 de octubre desde las 17:07 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la Liga MX, se disputará en el Estadio Akron. Guadalajara viene de empatar 1-1 con Atlas y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Tigres viene de ganarle 3-2 a Toluca y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Guadalajara y Tigres

Guadalajara (3-4-2-1): Raúl Rangel, Daniel Aguirre, José Castillo, Luis Gabriel Rey, Roberto Alvarado, Richard Ledezma, Omar Govea, Fernando González, Ricardo Marín, Hugo Camberos, Ángel Sepúlveda. DT: Gabriel Milito.

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Tigres (4-2-3-1): Nahuel Guzmán, Alan Franco, Joaquim, Rafael Guerrero, Jesús Garza, Fernando Gorriarán, Emiliano Gómez, César Araújo, Diego Laínez, Rodrigo Aguirre, Mauro Laínez. DT: Víctor Vucetich.

La previa de Guadalajara y Tigres: todo lo que hay que saber

  • Día: sábado 17 de octubre
  • Hora: 17:07 (hora de México)
  • Estadio: Estadio Akron
  • Historial: 63 cruces — Guadalajara ganó 19, Tigres ganó 23 y empataron 21
  • Último antecedente: 10/05/2026: Guadalajara 2-0 Tigres
  • Próximo partido de Guadalajara: vs. Necaxa, miércoles 21 de octubre
  • Próximo partido de Tigres: vs. León, miércoles 21 de octubre
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