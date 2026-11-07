Tigres vs. Cruz Azul: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la jornada 16 de la Liga MX

Tigres recibe a Cruz Azul este sábado 7 de noviembre desde las 19:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 16 de la Liga MX, se disputará en el Estadio Universitario (UANL). Cruz Azul llega como el equipo de mejor momento del torneo y Tigres necesita un golpe de autoridad para cortar una racha que lo tiene incómodo en la tabla.
Para los dirigidos en la cancha regiomontana se trata de frenar la caída antes de que la zona baja se vuelva un problema serio, mientras que la Máquina quiere seguir prendida en la pelea por los primeros lugares.
La actualidad de ambos equipos
Tigres no la pasa bien. Viene de caer 3-0 ante Pachuca como visitante, after un empate 1-1 con Pumas y una derrota en casa frente a León. Son tres partidos sin ganar y el equipo marcha 15° con 15 puntos en 15 jornadas, una posición que lo obliga a reaccionar rápido si no quiere complicarse más el semestre.
Cruz Azul atraviesa el camino inverso. Llega de ganarle 2-1 a León, después de vencer 3-1 a Querétaro de visitante y 2-1 a Pachuca también afuera. Tres triunfos al hilo lo tienen 3° con 29 unidades en los mismos 15 partidos, y esa regularidad es justamente lo que lo pone como favorito para este cruce.
El historial entre Tigres y Cruz Azul
El historial entre ambos tiene a Cruz Azul como el más ganador: 23 victorias contra 18 de Tigres y 22 empates en 62 enfrentamientos, con una diferencia de goles ajustada a favor de la Máquina (72 contra 67). Es una serie pareja pero con ligera ventaja celeste en los números históricos.
En los cruces más recientes la tónica fue de paridad total: cinco de los últimos diez duelos terminaron empatados, y Cruz Azul se quedó con tres de los restantes por apenas un gol de diferencia. Tigres ganó el resto, siempre por la mínima.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|15/02/2026
|Cruz Azul vs. Tigres
|2-1
|Liga MX
|07/12/2025
|Tigres vs. Cruz Azul
|1-1
|Liga MX
|04/12/2025
|Cruz Azul vs. Tigres
|1-1
|Liga MX
|05/10/2025
|Tigres vs. Cruz Azul
|1-1
|Liga MX
|02/05/2025
|Cruz Azul vs. Tigres
|1-0
|Concacaf Champions Cup
|24/04/2025
|Tigres vs. Cruz Azul
|1-1
|Concacaf Champions Cup
|16/02/2025
|Tigres vs. Cruz Azul
|2-1
|Liga MX
|10/11/2024
|Cruz Azul vs. Tigres
|1-1
|Liga MX
|18/02/2024
|Cruz Azul vs. Tigres
|1-0
|Liga MX
|22/10/2023
|Tigres vs. Cruz Azul
|2-1
|Liga MX
Horario del partido
- México: 19:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: Azteca 7, Azteca Deportes En Vivo, FOX, FOX One
- Estados Unidos: Fubo, Peacock, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, FOX Deportes, Estrella TV, FOX One
- Centroamérica: Azteca Deportes En Vivo
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Atlas vs. Pachuca — sábado 7 de noviembre, 17:00 hs
- Toluca vs. Monterrey — sábado 7 de noviembre, 19:00 hs
- Pumas UNAM vs. Club América — sábado 7 de noviembre, 21:10 hs
- Querétaro vs. Puebla — domingo 8 de noviembre, 18:00 hs
- León vs. Chivas — domingo 8 de noviembre, 20:10 hs
En síntesis
- Tigres y Cruz Azul se enfrentan este sábado 7 de noviembre por la jornada 16 de la Liga MX.
- El partido se transmitirá por Azteca 7, Azteca Deportes En Vivo, FOX y FOX One.
- Tigres suma 15 puntos en el torneo.
- Cruz Azul suma 29 puntos tras vencer a León, Querétaro y Pachuca.