Tigres vs. Cruz Azul: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la jornada 16 de la Liga MX

Tigres y Cruz Azul se enfrentan este sábado 7 de noviembre, en el Estadio Universitario (UANL), por la jornada 16 de la Liga MX. Los detalles de la televisación.

Tigres recibe a Cruz Azul este sábado 7 de noviembre desde las 19:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 16 de la Liga MX, se disputará en el Estadio Universitario (UANL). Cruz Azul llega como el equipo de mejor momento del torneo y Tigres necesita un golpe de autoridad para cortar una racha que lo tiene incómodo en la tabla.

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Para los dirigidos en la cancha regiomontana se trata de frenar la caída antes de que la zona baja se vuelva un problema serio, mientras que la Máquina quiere seguir prendida en la pelea por los primeros lugares.

La actualidad de ambos equipos

Tigres no la pasa bien. Viene de caer 3-0 ante Pachuca como visitante, after un empate 1-1 con Pumas y una derrota en casa frente a León. Son tres partidos sin ganar y el equipo marcha 15° con 15 puntos en 15 jornadas, una posición que lo obliga a reaccionar rápido si no quiere complicarse más el semestre.

Cruz Azul atraviesa el camino inverso. Llega de ganarle 2-1 a León, después de vencer 3-1 a Querétaro de visitante y 2-1 a Pachuca también afuera. Tres triunfos al hilo lo tienen 3° con 29 unidades en los mismos 15 partidos, y esa regularidad es justamente lo que lo pone como favorito para este cruce.

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El historial entre Tigres y Cruz Azul

El historial entre ambos tiene a Cruz Azul como el más ganador: 23 victorias contra 18 de Tigres y 22 empates en 62 enfrentamientos, con una diferencia de goles ajustada a favor de la Máquina (72 contra 67). Es una serie pareja pero con ligera ventaja celeste en los números históricos.

En los cruces más recientes la tónica fue de paridad total: cinco de los últimos diez duelos terminaron empatados, y Cruz Azul se quedó con tres de los restantes por apenas un gol de diferencia. Tigres ganó el resto, siempre por la mínima.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 15/02/2026 Cruz Azul vs. Tigres 2-1 Liga MX 07/12/2025 Tigres vs. Cruz Azul 1-1 Liga MX 04/12/2025 Cruz Azul vs. Tigres 1-1 Liga MX 05/10/2025 Tigres vs. Cruz Azul 1-1 Liga MX 02/05/2025 Cruz Azul vs. Tigres 1-0 Concacaf Champions Cup 24/04/2025 Tigres vs. Cruz Azul 1-1 Concacaf Champions Cup 16/02/2025 Tigres vs. Cruz Azul 2-1 Liga MX 10/11/2024 Cruz Azul vs. Tigres 1-1 Liga MX 18/02/2024 Cruz Azul vs. Tigres 1-0 Liga MX 22/10/2023 Tigres vs. Cruz Azul 2-1 Liga MX

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Horario del partido

México: 19:00 hs

Por dónde ver el partido

México: Azteca 7, Azteca Deportes En Vivo, FOX, FOX One

Azteca 7, Azteca Deportes En Vivo, FOX, FOX One Estados Unidos: Fubo, Peacock, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, FOX Deportes, Estrella TV, FOX One

Fubo, Peacock, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, FOX Deportes, Estrella TV, FOX One Centroamérica: Azteca Deportes En Vivo

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Atlas vs. Pachuca — sábado 7 de noviembre, 17:00 hs

Toluca vs. Monterrey — sábado 7 de noviembre, 19:00 hs

Pumas UNAM vs. Club América — sábado 7 de noviembre, 21:10 hs

Querétaro vs. Puebla — domingo 8 de noviembre, 18:00 hs

León vs. Chivas — domingo 8 de noviembre, 20:10 hs

En síntesis