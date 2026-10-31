Alineaciones de Pachuca y Tigres por la Liga MX: formaciones probables

Pachuca recibe a Tigres este sábado 31 de octubre desde las 17:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 15 de la Liga MX, se disputará en el Estadio Hidalgo. Pachuca viene de ganarle 2-1 a Club América y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Tigres viene de empatar 1-1 con Pumas UNAM y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Pachuca y Tigres
Pachuca (4-2-3-1): Carlos Moreno, Jorge Berlanga, Eduardo Bauermann, Sergio Barreto, Francisco Venegas, Alán Bautista, Rodolfo Pizarro, Christian Rivera, Javier Nicolás Vallejo, Salomón Rondón, Oussama Idrissi. DT: Benjamín Mora.
Tigres (4-2-3-1): Nahuel Guzmán, Jesús Garza, Rafael Guerrero, Alán Franco, Mauro Laínez, Fernando Gorriarán, Juan Francisco Brunetta, César Araújo, Diego Laínez, Rodrigo Aguirre, Diego Sánchez. DT: Víctor Vucetich.
Bajas y ausentes de Pachuca y Tigres
Pachuca:
- Alexéi Domínguez (ausencia)
- Andrés Arroyo (lesión en el pie)
- Andrés Micolta (lesión)
Tigres:
- Joaquim (lesión muscular)
- Rômulo (lesión en el gemelo)
- Francisco Reyes (lesión en el tendón de Aquiles; vuelve a principios de enero de 2027)
- Jesús Angulo (lesión de rodilla; vuelve a mediados de noviembre de 2026)
- Osvaldo Rodríguez (lesión de rodilla)
- Marco Farfán (lesión muscular)
- Marcelo Flores (ausencia)
La previa de Pachuca y Tigres: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 31 de octubre
- Hora: 17:00 (hora de México)
- Estadio: Estadio Hidalgo
- Historial: 64 cruces — Pachuca ganó 19, Tigres ganó 25 y empataron 21
- Último antecedente: 21/02/2026: Tigres 1-2 Pachuca
- Próximo partido de Pachuca: vs. Atlas, domingo 8 de noviembre
- Próximo partido de Tigres: vs. Cruz Azul, sábado 7 de noviembre