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Alineaciones de Pachuca y Tigres por la Liga MX: formaciones probables

Pachuca y Tigres se enfrentan este sábado 31 de octubre en el Estadio Hidalgo por la Liga MX. Las formaciones probables de los dos equipos.

Pachuca vs. Tigres, Liga MX
Pachuca vs. Tigres, Liga MX

Pachuca recibe a Tigres este sábado 31 de octubre desde las 17:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 15 de la Liga MX, se disputará en el Estadio Hidalgo. Pachuca viene de ganarle 2-1 a Club América y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Tigres viene de empatar 1-1 con Pumas UNAM y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Pachuca y Tigres

Pachuca (4-2-3-1): Carlos Moreno, Jorge Berlanga, Eduardo Bauermann, Sergio Barreto, Francisco Venegas, Alán Bautista, Rodolfo Pizarro, Christian Rivera, Javier Nicolás Vallejo, Salomón Rondón, Oussama Idrissi. DT: Benjamín Mora.

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Tigres (4-2-3-1): Nahuel Guzmán, Jesús Garza, Rafael Guerrero, Alán Franco, Mauro Laínez, Fernando Gorriarán, Juan Francisco Brunetta, César Araújo, Diego Laínez, Rodrigo Aguirre, Diego Sánchez. DT: Víctor Vucetich.

Bajas y ausentes de Pachuca y Tigres

Pachuca:

  • Alexéi Domínguez (ausencia)
  • Andrés Arroyo (lesión en el pie)
  • Andrés Micolta (lesión)

Tigres:

  • Joaquim (lesión muscular)
  • Rômulo (lesión en el gemelo)
  • Francisco Reyes (lesión en el tendón de Aquiles; vuelve a principios de enero de 2027)
  • Jesús Angulo (lesión de rodilla; vuelve a mediados de noviembre de 2026)
  • Osvaldo Rodríguez (lesión de rodilla)
  • Marco Farfán (lesión muscular)
  • Marcelo Flores (ausencia)

La previa de Pachuca y Tigres: todo lo que hay que saber

  • Día: sábado 31 de octubre
  • Hora: 17:00 (hora de México)
  • Estadio: Estadio Hidalgo
  • Historial: 64 cruces — Pachuca ganó 19, Tigres ganó 25 y empataron 21
  • Último antecedente: 21/02/2026: Tigres 1-2 Pachuca
  • Próximo partido de Pachuca: vs. Atlas, domingo 8 de noviembre
  • Próximo partido de Tigres: vs. Cruz Azul, sábado 7 de noviembre
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