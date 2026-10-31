Alineaciones de Pachuca y Tigres por la Liga MX: formaciones probables

Pachuca y Tigres se enfrentan este sábado 31 de octubre en el Estadio Hidalgo por la Liga MX. Las formaciones probables de los dos equipos.

Pachuca recibe a Tigres este sábado 31 de octubre desde las 17:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 15 de la Liga MX, se disputará en el Estadio Hidalgo. Pachuca viene de ganarle 2-1 a Club América y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Tigres viene de empatar 1-1 con Pumas UNAM y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

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