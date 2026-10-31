Pachuca vs. Tigres: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la jornada 15 de la Liga MX

Pachuca recibe a Tigres este sábado 31 de octubre desde las 17:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 15 de la Liga MX, se disputará en el Estadio Hidalgo. Entre los puestos 13 y 15 de la tabla, ninguno de los dos se puede dar el lujo de regalar puntos si quiere meterse en zona de liguilla. El Hidalgo recibe un partido de necesidad más que de cartel.
A falta de pocas fechas para el cierre de la fase regular, Pachuca y Tigres se juegan buena parte de sus chances de clasificar directo o pelear el repechaje.
La actualidad de ambos equipos
Pachuca llega con el envión de haber cortado una racha negativa: después de caer con Cruz Azul y Monterrey, los Tuzos sorprendieron de visitante al América y se llevaron un triunfo 2-1 que les devuelve algo de aire. Con 16 puntos en 14 partidos, están 13° y necesitan sostener ese nivel para no quedar relegados en la tabla.
Tigres no logra encontrar la regularidad: viene de un empate ante Pumas, pero antes había perdido en casa con León y empatado con Chivas. Los felinos suman 15 unidades en el mismo número de fechas y están 15°, en una zona incómoda que los obliga a reaccionar antes de que el calendario se les acabe.
El historial entre Pachuca y Tigres
El historial entre ambos tiene a Tigres como el más ganador de los 64 enfrentamientos: 25 triunfos contra 19 de Pachuca y 21 empates, con una diferencia de goles también favorable a los regiomontanos, 92 contra 83. Sin embargo, los duelos recientes muestran paridad. En el cruce más reciente, de febrero de este año, Pachuca se impuso 2-1 de visitante, aunque antes Tigres había ganado 2-1 en el Hidalgo y hubo un 0-0 sin goles en el medio.
La tendencia de los últimos cinco cruces está prácticamente pareja, señal de que la historia no asegura ventaja para ninguno este sábado.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|21/02/2026
|Tigres vs. Pachuca
|1-2
|Liga MX
|23/10/2025
|Pachuca vs. Tigres
|1-2
|Liga MX
|16/04/2025
|Pachuca vs. Tigres
|0-0
|Liga MX
|27/10/2024
|Tigres vs. Pachuca
|2-1
|Liga MX
|09/08/2024
|Tigres vs. Pachuca
|1-0
|Leagues Cup
|07/04/2024
|Tigres vs. Pachuca
|0-3
|Liga MX
|08/10/2023
|Pachuca vs. Tigres
|1-1
|Liga MX
|25/06/2023
|Pachuca vs. Tigres
|1-2
|Campeón de Campeones
|16/01/2023
|Tigres vs. Pachuca
|4-1
|Liga MX
|17/10/2022
|Pachuca vs. Tigres
|2-1
|Liga MX
Horario del partido
- México: 17:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: FOX One, FOX+
- Estados Unidos: TUDN, Univision, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Monterrey vs. Tijuana — sábado 31 de octubre, 19:05 hs
- Chivas vs. Atlante — sábado 31 de octubre, 19:07 hs
- Club América vs. Toluca — sábado 31 de octubre, 21:10 hs
- Santos Laguna vs. Necaxa — domingo 1 de noviembre, 17:00 hs
- Cruz Azul vs. León — domingo 1 de noviembre, 19:10 hs
En síntesis
- Pachuca y Tigres se enfrentan este sábado 31 de octubre por la jornada 15 de la Liga MX.
- El partido se transmitirá por FOX One y FOX+.
- Pachuca suma 16 puntos en el torneo.
- Tigres suma 15 puntos en el torneo.