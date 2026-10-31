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Pachuca vs. Tigres: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la jornada 15 de la Liga MX

Pachuca y Tigres se enfrentan este sábado 31 de octubre, en el Estadio Hidalgo, por la jornada 15 de la Liga MX. Los detalles de la televisación.

Pachuca vs. Tigres, Liga MX
Pachuca vs. Tigres, Liga MX

Pachuca recibe a Tigres este sábado 31 de octubre desde las 17:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 15 de la Liga MX, se disputará en el Estadio Hidalgo. Entre los puestos 13 y 15 de la tabla, ninguno de los dos se puede dar el lujo de regalar puntos si quiere meterse en zona de liguilla. El Hidalgo recibe un partido de necesidad más que de cartel.

A falta de pocas fechas para el cierre de la fase regular, Pachuca y Tigres se juegan buena parte de sus chances de clasificar directo o pelear el repechaje.

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La actualidad de ambos equipos

Pachuca llega con el envión de haber cortado una racha negativa: después de caer con Cruz Azul y Monterrey, los Tuzos sorprendieron de visitante al América y se llevaron un triunfo 2-1 que les devuelve algo de aire. Con 16 puntos en 14 partidos, están 13° y necesitan sostener ese nivel para no quedar relegados en la tabla.

Tigres no logra encontrar la regularidad: viene de un empate ante Pumas, pero antes había perdido en casa con León y empatado con Chivas. Los felinos suman 15 unidades en el mismo número de fechas y están 15°, en una zona incómoda que los obliga a reaccionar antes de que el calendario se les acabe.

El historial entre Pachuca y Tigres

El historial entre ambos tiene a Tigres como el más ganador de los 64 enfrentamientos: 25 triunfos contra 19 de Pachuca y 21 empates, con una diferencia de goles también favorable a los regiomontanos, 92 contra 83. Sin embargo, los duelos recientes muestran paridad. En el cruce más reciente, de febrero de este año, Pachuca se impuso 2-1 de visitante, aunque antes Tigres había ganado 2-1 en el Hidalgo y hubo un 0-0 sin goles en el medio.

La tendencia de los últimos cinco cruces está prácticamente pareja, señal de que la historia no asegura ventaja para ninguno este sábado.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
21/02/2026Tigres vs. Pachuca1-2Liga MX
23/10/2025Pachuca vs. Tigres1-2Liga MX
16/04/2025Pachuca vs. Tigres0-0Liga MX
27/10/2024Tigres vs. Pachuca2-1Liga MX
09/08/2024Tigres vs. Pachuca1-0Leagues Cup
07/04/2024Tigres vs. Pachuca0-3Liga MX
08/10/2023Pachuca vs. Tigres1-1Liga MX
25/06/2023Pachuca vs. Tigres1-2Campeón de Campeones
16/01/2023Tigres vs. Pachuca4-1Liga MX
17/10/2022Pachuca vs. Tigres2-1Liga MX

Horario del partido

  • México: 17:00 hs

Por dónde ver el partido

  • México: FOX One, FOX+
  • Estados Unidos: TUDN, Univision, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Monterrey vs. Tijuana — sábado 31 de octubre, 19:05 hs
  • Chivas vs. Atlante — sábado 31 de octubre, 19:07 hs
  • Club América vs. Toluca — sábado 31 de octubre, 21:10 hs
  • Santos Laguna vs. Necaxa — domingo 1 de noviembre, 17:00 hs
  • Cruz Azul vs. León — domingo 1 de noviembre, 19:10 hs

En síntesis

  • Pachuca y Tigres se enfrentan este sábado 31 de octubre por la jornada 15 de la Liga MX.
  • El partido se transmitirá por FOX One y FOX+.
  • Pachuca suma 16 puntos en el torneo.
  • Tigres suma 15 puntos en el torneo.
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