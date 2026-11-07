Alineaciones de Tigres y Cruz Azul por la Liga MX: formaciones probables

Tigres recibe a Cruz Azul este sábado 7 de noviembre desde las 19:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 16 de la Liga MX, se disputará en el Estadio Universitario (UANL). Tigres viene de caer 0-3 ante Pachuca y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Cruz Azul viene de ganarle 2-1 a León y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Tigres y Cruz Azul
Tigres (4-2-3-1): Nahuel Guzmán, Jesús Garza, Rafael Guerrero, Israel Aceves, Mauro Laínez, Fernando Gorriarán, Juan Francisco Brunetta, Emiliano Gómez, Diego Laínez, Guillermo Martínez, Diego Sánchez. DT: Víctor Vucetich.
Cruz Azul (5-3-2): Kevin Mier, Rogelio González, Gonzalo Piovi, Amaury García, Jesús Orozco, Omar Chagoya, Agustín Palavecino, Érik Lira, Carlos Rodríguez, Andrés Montaño, Gabriel Fernández. DT: Joel Huiqui.
Bajas y ausentes de Tigres y Cruz Azul
Tigres:
- Jesús Angulo (lesión de rodilla)
- Joaquim (lesión muscular)
- Rômulo (lesión en el gemelo)
- Francisco Reyes (lesión en el tendón de Aquiles; vuelve a principios de enero de 2027)
- Osvaldo Rodríguez (lesión de rodilla)
- Marco Farfán (lesión muscular)
- Marcelo Flores (ausencia)
- Alán Franco (expulsión; vuelve en 1 fecha)
Cruz Azul:
- José Antonio Paradela (desgarro)
- Mateo Levy (lesión de rodilla)
- Amaury Morales (lesión de rodilla; vuelve a principios de enero de 2027)
La previa de Tigres y Cruz Azul: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 7 de noviembre
- Hora: 19:00 (hora de México)
- Estadio: Estadio Universitario (UANL)
- Historial: 62 cruces — Tigres ganó 18, Cruz Azul ganó 23 y empataron 22
- Último antecedente: 15/02/2026: Cruz Azul 2-1 Tigres
- Próximo partido de Tigres: vs. Club América, domingo 22 de noviembre
- Próximo partido de Cruz Azul: vs. Chivas, domingo 22 de noviembre