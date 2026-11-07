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Alineaciones de Tigres y Cruz Azul por la Liga MX: formaciones probables

Tigres y Cruz Azul se enfrentan este sábado 7 de noviembre en el Estadio Universitario (UANL) por la Liga MX. Las formaciones probables de los dos equipos.

Tigres vs. Cruz Azul, Liga MX
Tigres vs. Cruz Azul, Liga MX

Tigres recibe a Cruz Azul este sábado 7 de noviembre desde las 19:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 16 de la Liga MX, se disputará en el Estadio Universitario (UANL). Tigres viene de caer 0-3 ante Pachuca y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Cruz Azul viene de ganarle 2-1 a León y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Tigres y Cruz Azul

Tigres (4-2-3-1): Nahuel Guzmán, Jesús Garza, Rafael Guerrero, Israel Aceves, Mauro Laínez, Fernando Gorriarán, Juan Francisco Brunetta, Emiliano Gómez, Diego Laínez, Guillermo Martínez, Diego Sánchez. DT: Víctor Vucetich.

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Cruz Azul (5-3-2): Kevin Mier, Rogelio González, Gonzalo Piovi, Amaury García, Jesús Orozco, Omar Chagoya, Agustín Palavecino, Érik Lira, Carlos Rodríguez, Andrés Montaño, Gabriel Fernández. DT: Joel Huiqui.

Bajas y ausentes de Tigres y Cruz Azul

Tigres:

  • Jesús Angulo (lesión de rodilla)
  • Joaquim (lesión muscular)
  • Rômulo (lesión en el gemelo)
  • Francisco Reyes (lesión en el tendón de Aquiles; vuelve a principios de enero de 2027)
  • Osvaldo Rodríguez (lesión de rodilla)
  • Marco Farfán (lesión muscular)
  • Marcelo Flores (ausencia)
  • Alán Franco (expulsión; vuelve en 1 fecha)

Cruz Azul:

  • José Antonio Paradela (desgarro)
  • Mateo Levy (lesión de rodilla)
  • Amaury Morales (lesión de rodilla; vuelve a principios de enero de 2027)

La previa de Tigres y Cruz Azul: todo lo que hay que saber

  • Día: sábado 7 de noviembre
  • Hora: 19:00 (hora de México)
  • Estadio: Estadio Universitario (UANL)
  • Historial: 62 cruces — Tigres ganó 18, Cruz Azul ganó 23 y empataron 22
  • Último antecedente: 15/02/2026: Cruz Azul 2-1 Tigres
  • Próximo partido de Tigres: vs. Club América, domingo 22 de noviembre
  • Próximo partido de Cruz Azul: vs. Chivas, domingo 22 de noviembre
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