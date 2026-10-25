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Alineaciones de Tijuana y Santos Laguna por la Liga MX: formaciones probables

Tijuana y Santos Laguna se enfrentan este domingo 25 de octubre en el Estadio Caliente por la Liga MX. Las formaciones probables de los dos equipos.

Tijuana de Caliente vs. Santos Laguna, Liga MX
Tijuana de Caliente vs. Santos Laguna, Liga MX

Tijuana recibe a Santos Laguna este domingo 25 de octubre desde las 21:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 14 de la Liga MX, se disputará en el Estadio Caliente. Tijuana viene de empatar 2-2 con Toluca y acumula 3 empates en sus últimos 3 partidos. Santos Laguna viene de ganarle 2-0 a Pumas UNAM y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Tijuana y Santos Laguna

Tijuana (4-1-4-1): José Rodríguez, Rafael Fernández, Jackson Porozo, Unai Bilbao, Pablo Nicolás Ortíz Orozco, Ramiro Árciga, Frank Boya, Ángel Zapata, Jonathan Padilla, Joban González Cera, Elias Manoel. DT: Sebastián Abreu.

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Santos Laguna (3-4-3): Carlos Acevedo, Franco Pardo, Felipe Sánchez, Efraín Orona, Mauricio Cuevas, Facundo Cáseres, Fran Villalba, Diego González, Tahiel Jiménez, Eduardo Aguirre, Ezequiel Bullaude. DT: Renato Paiva.

La previa de Tijuana y Santos Laguna: todo lo que hay que saber

  • Día: domingo 25 de octubre
  • Hora: 21:00 (hora de México)
  • Estadio: Estadio Caliente
  • Historial: 30 cruces — Tijuana ganó 9, Santos Laguna ganó 12 y empataron 9
  • Último antecedente: 09/03/2026: Tijuana 1-2 Santos Laguna
  • Próximo partido de Tijuana: vs. Club América, jueves 29 de octubre
  • Próximo partido de Santos Laguna: vs. Necaxa, domingo 1 de noviembre
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