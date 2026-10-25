Alineaciones de Tijuana y Santos Laguna por la Liga MX: formaciones probables

Tijuana recibe a Santos Laguna este domingo 25 de octubre desde las 21:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 14 de la Liga MX, se disputará en el Estadio Caliente. Tijuana viene de empatar 2-2 con Toluca y acumula 3 empates en sus últimos 3 partidos. Santos Laguna viene de ganarle 2-0 a Pumas UNAM y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Tijuana y Santos Laguna
Tijuana (4-1-4-1): José Rodríguez, Rafael Fernández, Jackson Porozo, Unai Bilbao, Pablo Nicolás Ortíz Orozco, Ramiro Árciga, Frank Boya, Ángel Zapata, Jonathan Padilla, Joban González Cera, Elias Manoel. DT: Sebastián Abreu.
Santos Laguna (3-4-3): Carlos Acevedo, Franco Pardo, Felipe Sánchez, Efraín Orona, Mauricio Cuevas, Facundo Cáseres, Fran Villalba, Diego González, Tahiel Jiménez, Eduardo Aguirre, Ezequiel Bullaude. DT: Renato Paiva.
La previa de Tijuana y Santos Laguna: todo lo que hay que saber
- Día: domingo 25 de octubre
- Hora: 21:00 (hora de México)
- Estadio: Estadio Caliente
- Historial: 30 cruces — Tijuana ganó 9, Santos Laguna ganó 12 y empataron 9
- Último antecedente: 09/03/2026: Tijuana 1-2 Santos Laguna
- Próximo partido de Tijuana: vs. Club América, jueves 29 de octubre
- Próximo partido de Santos Laguna: vs. Necaxa, domingo 1 de noviembre