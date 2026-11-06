Dónde ver EN VIVO Necaxa vs. Tijuana por la jornada 16 de la Liga MX: TV y streaming online

Necaxa recibe a Tijuana este viernes 6 de noviembre desde las 19:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 16 de la Liga MX, se disputará en el Estadio Victoria.
La tabla los separa: uno pelea en la zona alta y el otro necesita sumar para escalar posiciones.
La actualidad de ambos equipos
Necaxa viene de perder 0-1 como visitante ante Santos Laguna. Necaxa ocupa el puesto 17 con 10 puntos. Antes empató 1-1 como local ante FC Juárez.
Tijuana empató 3-3 como visitante ante Monterrey en la fecha anterior. Los Xolos están 6° en la tabla con 22 puntos. Antes empató 1-1 como visitante ante Club América.
El historial entre Necaxa y Tijuana
Necaxa y Tijuana se enfrentaron 28 veces en los últimos años: 11 triunfos de Necaxa, 11 de Tijuana y 7 empates.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|21/03/2026
|Necaxa vs. Tijuana
|3-0
|Liga MX
|01/09/2025
|Tijuana vs. Necaxa
|3-0
|Liga MX
|05/04/2025
|Tijuana vs. Necaxa
|1-2
|Liga MX
|19/10/2024
|Necaxa vs. Tijuana
|1-2
|Liga MX
|06/04/2024
|Tijuana vs. Necaxa
|2-3
|Liga MX
|08/07/2023
|Necaxa vs. Tijuana
|1-1
|Liga MX
|04/02/2023
|Necaxa vs. Tijuana
|1-1
|Liga MX
|19/09/2022
|Tijuana vs. Necaxa
|1-1
|Liga MX
|19/02/2022
|Tijuana vs. Necaxa
|1-1
|Liga MX
|28/09/2021
|Necaxa vs. Tijuana
|3-0
|Liga MX
Horario del partido
- México: 19:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: FOX One, FOX+
- Estados Unidos: Fubo, FOX Deportes, FOX One
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Atlético San Luis vs. FC Juárez — viernes 6 de noviembre, 19:00 hs
- Atlante vs. Santos Laguna — viernes 6 de noviembre, 21:00 hs
- Atlas vs. Pachuca — sábado 7 de noviembre, 17:00 hs
- Tigres vs. Cruz Azul — sábado 7 de noviembre, 19:00 hs
- Toluca vs. Monterrey — sábado 7 de noviembre, 19:00 hs
- Pumas UNAM vs. Club América — sábado 7 de noviembre, 21:10 hs
- Querétaro vs. Puebla — domingo 8 de noviembre, 18:00 hs
- León vs. Chivas — domingo 8 de noviembre, 20:10 hs
En síntesis
- Necaxa y Tijuana se enfrentan este viernes 6 de noviembre por la jornada 16 de la Liga MX.
- El partido se transmitirá por FOX One y FOX+.
- Necaxa suma 10 puntos en el torneo.
- Tijuana suma 22 puntos en el torneo.