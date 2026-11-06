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Dónde ver EN VIVO Necaxa vs. Tijuana por la jornada 16 de la Liga MX: TV y streaming online

Necaxa y Tijuana se enfrentan este viernes 6 de noviembre, en el Estadio Victoria, por la jornada 16 de la Liga MX. Los detalles de la televisación.

Necaxa vs. Tijuana de Caliente, Liga MX
Necaxa vs. Tijuana de Caliente, Liga MX

Necaxa recibe a Tijuana este viernes 6 de noviembre desde las 19:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 16 de la Liga MX, se disputará en el Estadio Victoria.

La tabla los separa: uno pelea en la zona alta y el otro necesita sumar para escalar posiciones.

La actualidad de ambos equipos

Necaxa viene de perder 0-1 como visitante ante Santos Laguna. Necaxa ocupa el puesto 17 con 10 puntos. Antes empató 1-1 como local ante FC Juárez.

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Tijuana empató 3-3 como visitante ante Monterrey en la fecha anterior. Los Xolos están 6° en la tabla con 22 puntos. Antes empató 1-1 como visitante ante Club América.

El historial entre Necaxa y Tijuana

Necaxa y Tijuana se enfrentaron 28 veces en los últimos años: 11 triunfos de Necaxa, 11 de Tijuana y 7 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
21/03/2026Necaxa vs. Tijuana3-0Liga MX
01/09/2025Tijuana vs. Necaxa3-0Liga MX
05/04/2025Tijuana vs. Necaxa1-2Liga MX
19/10/2024Necaxa vs. Tijuana1-2Liga MX
06/04/2024Tijuana vs. Necaxa2-3Liga MX
08/07/2023Necaxa vs. Tijuana1-1Liga MX
04/02/2023Necaxa vs. Tijuana1-1Liga MX
19/09/2022Tijuana vs. Necaxa1-1Liga MX
19/02/2022Tijuana vs. Necaxa1-1Liga MX
28/09/2021Necaxa vs. Tijuana3-0Liga MX

Horario del partido

  • México: 19:00 hs

Por dónde ver el partido

  • México: FOX One, FOX+
  • Estados Unidos: Fubo, FOX Deportes, FOX One

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Atlético San Luis vs. FC Juárez — viernes 6 de noviembre, 19:00 hs
  • Atlante vs. Santos Laguna — viernes 6 de noviembre, 21:00 hs
  • Atlas vs. Pachuca — sábado 7 de noviembre, 17:00 hs
  • Tigres vs. Cruz Azul — sábado 7 de noviembre, 19:00 hs
  • Toluca vs. Monterrey — sábado 7 de noviembre, 19:00 hs
  • Pumas UNAM vs. Club América — sábado 7 de noviembre, 21:10 hs
  • Querétaro vs. Puebla — domingo 8 de noviembre, 18:00 hs
  • León vs. Chivas — domingo 8 de noviembre, 20:10 hs

En síntesis

  • Necaxa y Tijuana se enfrentan este viernes 6 de noviembre por la jornada 16 de la Liga MX.
  • El partido se transmitirá por FOX One y FOX+.
  • Necaxa suma 10 puntos en el torneo.
  • Tijuana suma 22 puntos en el torneo.
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