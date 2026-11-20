Tijuana recibe a Atlante este viernes 20 de noviembre desde las 21:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 17 de la Liga MX, se disputará en el Estadio Caliente. Tijuana necesita cortar una racha sin ganar para no alejarse de los puestos de arriba, y enfrente tiene a un Atlante que no logra levantar cabeza.
Los Xolos pelean por meterse en la pelea por el liguilla y no pueden seguir regalando puntos, mientras que para los Potros cada partido que pasa sin sumar los complica más en la tabla.
La actualidad de ambos equipos
Tijuana llega golpeado anímicamente después de perder con Necaxa como visitante, aunque antes de esa caída había rescatado empates ante Monterrey y Club América que mostraron que el equipo compite contra cualquiera. Con 22 puntos en la décima posición, el equipo de Caliente todavía tiene margen para meterse entre los ocho, pero necesita volver a ganar en su cancha para no perder terreno.
Atlante atraviesa un momento complicado. Viene de caer con Santos Laguna de local y antes había sufrido goleadas y derrotas en seguidilla, un andar que lo tiene 16° con apenas 14 unidades. Los Potros no ganan hace rato y la urgencia por sumar empieza a pesar cada fecha que pasa.
El historial entre Tijuana y Atlante
El historial entre ambos es amplio y muy favorable para Tijuana, que ganó seis de los diez enfrentamientos directos y nunca perdió frente a Atlante, que no pudo quedarse con ninguno de los duelos. Hubo cuatro empates en el medio, pero la diferencia de gol también marca la superioridad xoloitzcuintle: 16 tantos a favor contra 7 en contra en todo el historial.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|07/02/2019
|Atlante vs. Tijuana
|0-1
|Copa MX
|16/01/2019
|Tijuana vs. Atlante
|1-1
|Copa MX
|30/08/2017
|Tijuana vs. Atlante
|0-0
|Copa MX
|09/08/2017
|Atlante vs. Tijuana
|1-1
|Copa MX
|20/04/2014
|Atlante vs. Tijuana
|1-2
|Liga MX
|02/11/2013
|Tijuana vs. Atlante
|4-1
|Liga MX
|24/02/2013
|Tijuana vs. Atlante
|2-0
|Liga MX
|16/09/2012
|Atlante vs. Tijuana
|1-2
|Liga MX
|08/04/2012
|Tijuana vs. Atlante
|2-1
|Liga MX
|23/10/2011
|Atlante vs. Tijuana
|1-1
|Liga MX
Horario del partido
- México: 21:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: FOX One, FOX+
- Estados Unidos: TUDN, TUDN.com, TUDN App, ViX
- Costa Rica: FOX Costa Rica
- Guatemala: FOX Guatemala
- Panamá: FOX Panama
- El Salvador: FOX El Salvador
- Honduras: FOX Honduras
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Puebla vs. Atlético San Luis — viernes 20 de noviembre, 19:00 hs
- FC Juárez vs. Atlas — viernes 20 de noviembre, 21:00 hs
- Pachuca vs. Toluca — sábado 21 de noviembre, 16:50 hs
- Santos Laguna vs. León — sábado 21 de noviembre, 17:00 hs
- Pumas UNAM vs. Monterrey — sábado 21 de noviembre, 19:00 hs
- Tigres vs. Club América — sábado 21 de noviembre, 21:00 hs
- Chivas vs. Cruz Azul — domingo 22 de noviembre, 17:07 hs
- Querétaro vs. Necaxa — domingo 22 de noviembre, 19:10 hs
En síntesis
- Tijuana y Atlante se enfrentan este viernes 20 de noviembre por la jornada 17 de la Liga MX.
- El partido se transmitirá por FOX One y FOX+.
- Tijuana suma 22 puntos en el torneo.
- Atlante suma 14 puntos en el torneo.