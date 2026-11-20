Tijuana recibe a Atlante este viernes 20 de noviembre desde las 21:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 17 de la Liga MX, se disputará en el Estadio Caliente. Tijuana viene de caer 0-1 ante Necaxa y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Atlante viene de caer 0-2 ante Santos Laguna y acumula 3 derrotas en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Tijuana y Atlante
Tijuana (5-4-1): José Rodríguez, Rafael Fernández, Jackson Porozo, Iván Tona, Jesús Gómez, Pablo Nicolás Ortíz Orozco, Francisco González, Ignacio Rivero, Gilberto Mora, Adonis Preciado, Mourad El Ghezouani. DT: Sebastián Abreu.
Atlante (5-3-2): Óscar Jiménez, Cristóbal Alfaro, Nico Carrera, Luis Sánchez, Eduardo Tercero, Walter Clar, Martín Sarrafiore, Eugenio Pizzuto, Luis Calzadilla, Joaquín Moxica, Jhojan Julio.
Bajas y ausentes de Tijuana y Atlante
Tijuana:
- Sin bajas por lesión o suspensión.
Atlante:
- Hardy Meza (ausencia; vuelve a mediados de marzo de 2027)
- Aarón Quirós (expulsión; vuelve en 1 fecha)
- Walter Portales (expulsión; vuelve en 1 fecha)
La previa de Tijuana y Atlante: todo lo que hay que saber
- Día: viernes 20 de noviembre
- Hora: 21:00 (hora de México)
- Estadio: Estadio Caliente
- Historial: 10 cruces — Tijuana ganó 6, Atlante ganó 0 y empataron 4
- Último antecedente: 07/02/2019: Atlante 0-1 Tijuana